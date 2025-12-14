Svi su ostali iznenađeni kada se pevač Saša Kovačević nije pojavio kao gost na koncertu svoje koleginice Emine Jahović, s obzirom da je njihov duet svojevremeno bio veliki muzički hit.

Mnogo se spekulisalo koji je razlog njegovog odsustva, a sada je pevač rešio da otkrije.

- Zvala me je na koncert, ali sam u isto vreme imao dogovor da budem na koncertu Ivane Selakov. Jednostavno nisam mogao da stignem na oba mesta. Ne volim da kasnim i da ispadnem neprofesionalan, voleo bih da sam mogao da ispoštujem obe - rekao je pevač tokom intervjua za "Scandal". Foto: ATA images/A. Ahel

Emina i Saša snimili su duet pre više od 15 godina, a pevač navodi da ne može tačno da se seti kako je došlo do saradnje.

- Ne mogu tačno da se setim, mislim da me je lično kontaktirala. Pre toga se dogodio jedan intervju u kojem su me pitali sa kim bih voleo da snimim duet - ispričao je on.

Pevač je istakao i da se očigledno energetski poklopio sa koleginicom.

- Bili smo u kontaktu. Nekada se energetski poklopiš dok snimaš nešto, ili pre snimanja kad se upoznate, dok ceo taj proces traje, a nekada pristaneš da radiš neki duet sa nekim jer je vrlo popularan, a ne poznaješ ga lično i ne znaš kakva je osoba, onda je lepo kada razmenite par reči da vidite energetski kako se poklapate. Da se Emina i ja nismo poklopili, taj duet ne bi imao tu emociju i magiju. Očigledno je da jesmo, i to je ostalo i kroz naše kasnije druženje - objasnio je Saša, nakon čega je priznao da li mu se Emina dopadala:

- Pa kome se Emina nije sviđala? Naravno da jeste. Nisam je muvao, ona je bila sa Mustafom u braku tada. Kada pogledam sebe u dvadesetim godinama, sigurno bih imao taj stav "Pa dobro, udata, šta sad", ali iz ove perspektive ne razmišljam tako. Sada razmišljam o porodici, ako napraviš karambol u čitavoj porodici, tu nije samo odvajanje žene od muža i obrnuto, već se tu rastura cela porodica, treba biti vrlo obazriv kad se razmišlja o tim temama. U tim mladim godinama mi jeste padalo na pamet, ali mi se nije desilo - zaključio je pevač za "Scandal".

BONUS VIDEO: