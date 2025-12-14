Mihajlo Ražnatović, najstariji sin Željka Ražnatovića Akrana, svojevremeno je uzburkao region tvrdnjama da je njegov otac živ.

Tada je javno tvrdio da Arkan živi na Kipru, a tim povodom se oglasila i Ceca Ražnatović.

- Promenio je lični opis, živi daleko van Srbije, Arkan je živ - tvrdio je Mihajlo svojevremeno. 

"Niko me ne bi dirao da je Željko živ" 

Ceca Ražnatović se u početku nije oglašavala ovim povodom, ali je ipak progovorila o navodima da je Arkan i dalje živ. 

- To bi bilo komentarisanje gluposti! Najviše bih volela da je to istina. Niko ne bi bio srećniji od moje dece, ali ne gubimo vreme na prazne priče. Niko me ne bi dirao da je Željko živ. Znaju to i oni. Bili bismo velika srećna porodica - rekla je za "Blic". 

