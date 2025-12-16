Drukčija pravila nego u Evropi

Đulija je u nedavnom videu otkrila kako funkcionira tržište nekretnina na Svalbardu, koje se značajno razlikuje od onog na evropskom kontinentu.

- Ovde stvari ne funkcionišu kao u Evropi: čak i kuće idu na aukciju - započela je svoju priču. - Naime, ovde se sve prodaje na aukciji: od polovne odeće do automobila i motornih sanki, kao i kuća. Jednog dana sam pregledavala veb stranicu i pronašla oglas za kuću koju smo kasnije kupili. Problem? Cena je bila 3.9 miliona norveških kruna, odnosno oko 331.000 evra.

- Cena mi je bila previsoka, bila je to prva kuća koju sam kupovala u životu. Iako je delim sa dečkom, smatrali smo da je previše - priznala je. Uprkos tome, odlučili su da pogledaju nekretninu i otkrili da je zapravo reč o imanju sa pet objekata. 

Sati muke i napetosti

Posle obilaska, zaključili su da je cena previsoka, pogotovo jer je imanju bila potrebno renoviranje. Ipak, saznali su da je nekretnina na tržištu već pet godina i da je tek nekoliko ljudi pokazalo ozbiljnije interesovanje, ali do kupovine nikada nije došlo. To ih je ohrabrilo da daju ponudu.

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Sport

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HRVATSKOJ LEGENDI ŽIVOT SE POTPUNO PROMENIO ZBOG ĆERKINE DIJAGNOZE: "Nisam znao gde se nalazim"
Sport

HRVATSKOJ LEGENDI ŽIVOT SE POTPUNO PROMENIO ZBOG ĆERKINE DIJAGNOZE: "Nisam znao gde se nalazim"

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

LIFTOM NA POSAO I U ŠKOLU: Ovo je "grad sa jednim krovom"

LIFTOM NA POSAO I U ŠKOLU: Ovo je "grad sa jednim krovom"

10:18

Ove poklone nikako NE UNOSITE u kuću koja slavi Sv. Nikolu

Ove poklone nikako NE UNOSITE u kuću koja slavi Sv. Nikolu

09:46

ALI NEKO MORA TO DA RADI? Nemanja od 12. godine kupa mrtvake

ALI NEKO MORA TO DA RADI? Nemanja od 12. godine kupa mrtvake

18:21

Voz prolazi kroz zgradu - stanarima ne smeta buka, već OVO

Voz prolazi kroz zgradu - stanarima ne smeta buka, već OVO

15:28

#Severni pol #italijanka #kuća #Norveška vesti #zanimljivosti
Komentari 1
ОРБАН ПИСАО ПУТИНУ ОКО ЗАМРЗНУТЕ РУСКЕ ИМОВИНЕ: Стигао експресан одговор из Кремља

ORBAN PISAO PUTINU OKO ZAMRZNUTE RUSKE IMOVINE: Stigao ekspresan odgovor iz Kremlja