Da podsetimo, sud u Masačusetsu juče je proglasio Volša krivim za ubistvo Ane, koja je nestala 1. januara 2023. godine i čije telo do danas nije nađeno. Na pripremnom ročištu Volš je priznao da je telo uklonio i lagao policiju, ali je negirao da ju je ubio. On je odbio da svedoči tokom višednevnog suđenja, ali je njegov advokat pokušao da provuče tezu da je lepa Beograđanka umrla "neobjašnjivom smrću".

- Nemam mnogo toga da kažem, jer gotovo ništa i ne znam. Za ove tri godine druga ćerka i ja smo svega dva puta imale kontakt sa tužiteljkom. Očekujem i nadam se da će Brajan dobiti doživotnu robiju. A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom - rekla je Milanka LJubičić za Kurir.

Porota u Dedam, Masačusets, osudila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena u ponedeljak ujutru zbog ubistva njegove supruge Ane Volš 2023. godine.

Veće je veće trajalo oko šest sati pre nego što je donelo odluku. Očekuje se da će Volš u sredu biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – obaveznu kaznu za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu. Foto: Društvene mreže

Volš je optužen da je ubio svoju suprugu Anu Volš, poreklom iz Beograda, 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je dočekao Novu godinu, dok je njihovo troje male dece još uvek bilo u kući. Tužioci su rekli da je Volš raskomadao njeno telo i bacio njene ostatke u kontejnere za otpad u blizini njihove kuće u Kohasetu, Masačusets.

Volš se sada suočava sa kaznom do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije – što je pojačanje kazne zbog osude za ubistvo – i može biti osuđen na još tri godine zbog priznanja krivice za nezakonit prenos tela.

Volš je negirao da je ubio svoju ženu, a njegovi advokati su rekli da ju je tog jutra pronašao neobjašnjivo mrtvu u njihovom krevetu.

Podsetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tela i laganje policije. Foto: printskrin Instagram/anawalshe/Jutjub/WCVB Channel 5 Boston

Ana Volš nije prijavljena kao nestala sve do 4. januara 2023. godine, kada je Brajan Volš pozvao svog poslodavca u Vašingtonu, gde je radila i živela skraćeno radno vreme. Volš je istražiteljima rekao da nije video svoju ženu od Nove godine, kada je rekao da je otišla oko 6 sati ujutru da bi se vratila u Vašington zbog hitnog slučaja na poslu.

Tužilaštvo je pozvalo oko 50 svedoka tokom osam dana, uključujući dvoje Aninih bliskih prijatelja i druge koji su opisali svoje interakcije sa njom u poslednjim danima njenog života. Volš je na kraju odlučio da ne svedoči, a odbrana je završila svoj slučaj bez iznošenja ikakvih dokaza.

