Vuk Bajrušević završio je u Urgentnom centru i prilikom prijema bio je u svesnom stanju. Scena koja se desila danas u Beogradu ličila je na filmsku, zbog čega je još neverovatnije da se ranjavanje Vuka Bajruševića desilo na istom mestu gde su snimane čuvene scene pucnjava u poznatim domaćim krimi serijama.

Naime, u seriji "Južni vetar", upravo su u kafiću na Vračaru zapucali maskirani napadači na Maraša i Baću, koje glume Miloš Biković i Miodrag Radonjić. Foto: ATA images

Ova scena emitovana je u trećoj epizodi serije "Južni vetar".

Snimalo se na Vračaru, baš na mestu gde je danas izrešetan Vuk Bajrušević - na malom trgu koji spaja Novopazarsku, Topolsku i ulicu Vojvode Dragomira.

Serija "Besa"

Takođe, scena pucnjave u seriji "Besa" takođe je snimana u kafiću na Vračaru koji je u vlasništvu Vuka Bajruševića.

Napadači su izašli iz crnog automobila, lica su prekrili crnom maramom, a onda hladnokrvno likvidirali svoju metu u kafiću na Vračaru.

Vuk Bajrušević izrešetan dok je doručkovao u kafiću

Da podsetimo, Vuk Bajrušević ranjen je pred gostima kafića na Vračaru nakon što je nepoznati napadač u njegovom pravcu ispalio više hitaca od kojih su ga dva pogodila u noge, saznaje "Blic".

U trenutku pucnjave, Vuk Bajrušević je doručkovao za stolom u kafiću čiji je vlasnik.

Napadač je ušetao u lokal, napravio nekoliko koraka, a potom ispalio četiri hica u pravcu Vuka Bajruševića.

