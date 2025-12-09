Potvrđeno je da je ukrajinski glumac i sportista, Ivan Kononenko, poginuo dok je služio na Kurskom frontu, nakon što se duže vreme vodio kao nestao u akciji.

Vest je objavila Državna agencija za filmsku industriju Ukrajine, prenosi "Ukrinform".

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima je prikazano kako se na ulicama Kijeva odaje počast nastradalom glumcu.

🕯️ Na Kursьkomu naprяmku zaginuv ukraїnsьkiй aktor і sportsmen Іvan Kononenkohttps://t.co/Sbpw33ItAl pic.twitter.com/dgWflORdNO — Ukrinform (@UKRINFORM) December 9, 2025

- Ivan nije bio samo vojnik – pre invazije velikih razmera, proveo je mnogo godina radeći u filmskoj industriji i sportu. Bio je dugogodišnji član tima legendarnog strongmena Vasilija Virastjuka, takmičeći se u dizanju tegova i strongmenskim disciplinama. Tokom godina, postao je dobitnik nagrada i šampion na brojnim takmičenjima, uključujući Otvoreno prvenstvo Ukrajine 2006. Olimp Strongmen (Kijev, 23. april 2006) - navodi se u saopštenju.

U filmskoj i televizijskoj industriji, Kononenko se pojavio u širokom spektru produkcija, a glumio je i pored sadašnjeg predsednika Ukrajine (istu ulogu imao je i na platnu) Volodimira Zelenski u seriji "Sluga naroda".

Kyiv bid farewell to Ukrainian actor and soldier Ivan Kononenko, hromadske's correspondent reports.



According to the State Film Agency, Ivan Kononenko died on the Kursk axis and had been missing since February of this year.



The soldier was laid to rest on December 9 in Kyiv. pic.twitter.com/sq6CxUfpdP — Hromadske Int. (@Hromadske) December 9, 2025

NJegove uloge uključuju "Pakleni barjak, ili Kozački Božić", "Sluga naroda", "LJubav u lancima", "Prve laste", "Ludo venčanje", "Kijev dan i noć", "Pravi misticizam", "Straža", "Žuta zvezda", "Septembar", "Istraživači" i "Karas".

U Kijevu su se oprostili od njega tako što su glumčevi posmrtni ostaci simbolično prevezli kolima po prestonici Ukrajine:

U Kiєvі poproщalisь z aktorom Іvanom Kononenkom, яkiй zaginuv na Kursьkomu naprяmku. Trivaliй čas vvažavsя zniklim bezvіsti.



Vіdeo: Karina Antіpova dlя hromadske pic.twitter.com/wPLLcGMUlI — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2025

Kako je ranije objavljeno, Valerij Litvin – violinista hora Verjovka i tonski majstor pozorišta Bereginja – takođe je poginuo u akciji.

(Kurir/Ukrinform)

