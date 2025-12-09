Tokom svečanog obraćanja u Ovalnoj sobi, Tramp je Stalonea predstavio kao “prijatelja, izuzetnu osobu i jednu od najvećih filmskih zvezda”. No odmah zatim mu se potkrala greška pa ga je oslovio kao “Silvester ‘Slaj’ Salone”. Isto prezime izgovorio je i u trenutku kada mu je stavljao medalju oko vrata.

Društvene mreže planule

Iako se Silvester Stalone nije uvredio i nije reagovao na grešku, korisnici na društvenim mrežama nisu bili tako blagi. Mnogi su komentarisali kako predsednik često greši u izgovoru imena te da bi “barem trebalo da uvežba najvažnije govorne delove”.

 

 

Jedan korisnik X-a napisao je: “Tramp je toliko izvan fokusa da više ne može da izgovori ni Staloneovo ime.” Drugi su istakli da ga je dvaput nazvao “Salone”, dok je treći dodao: “Predstavlja ljude kao da čita poruke napisane u tri ujutro.”

Stalone hvalio predsednika posle izbora

Zanimljivo, uprkos gafovima, Stalone i ranije nije skrivao divljenje prema Trampu. Nakon njegovog povratka u Belu kuću, glumac je američkog predsednika opisao kao “mitski lik” i uporedio ga sa “drugim DŽordžom Vašingtonom”, prenosi Independent.

Foto: Profimedia

 

Uz Stalonea, ovogodišnji laureati Kenedi Centra su i pevači Glorija Gejnor, DŽordž Strejt, rock-bend Kis i glumac Majkl Kroford. Tramp je celu grupu nazvao “generacijom ikona” čiji je rad “nadahnuo milione Amerikanaca”.

