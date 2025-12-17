Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića "Amidži šou", gde je bez dlake na jeziku odgovarala na pitanja o svom profesionalnom, ali i privatnom životu.

Na pitanje "Da li si nekada iz nekog razloga prekinula trudnoću?", Jelena je priznala šta se desilo pre tačno dvanaest godina, kada je održala veliki solistički koncert na beogradskom Ušću. Foto: ATA images/A. Ahel

- Na neki način, tužan način, da. Niko nije znao, ja sam tokom koncerta na Ušću bila u drugom stanju i zbog stresa sam izgubila bebu. Morala sam da idem na tu intervenciju prekida trudnoće - priznala je Jelena, a potom dodala:

- Ja posle koncerta na Ušću kao da sam ubila nekoga, niko me nije nigde zvao godinu dana, kao da sam nešto loše uradila. Kadrovi sa tog koncerta su se našli u filmu Ejmi Vajnhaus, koji je nagrađen Oskarom i Gremijem. Prikazano je da je to njen poslednji koncert - podsetila je Jelena gledaoce.

