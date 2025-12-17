U emisiji "Amidži šou" sinoć su gošće bile Jelena Karleuša i njene ćerke Atina i Nika Tošić. Ovo je bilo njihovo zajedničko gostovanje i prvo pojavljivanje njenih naslednica negde u emisiji.

Amidžić je devojčicama postavio pitanje u kakvom su odnosu sa ocem nakon što su im se roditelji razveli, a one su priznale da ne žive zajedno, ali da to ne remeti njihov odnos. 

- Najbolji roditelji na svetu, volim ih! - rekla je Nika, što je Atina potvrdila i dodala:

- Iako ne živimo sa njim, stalno se viđamo, kao da živimo zajedno.

Isto je istakla i Jelena, koja je posebno naglasila da kada je reč o roditeljstvu, jednako dobro se brinu o ćerkama. 

Sada se oglasio i Duško na svom profilu, a iako nije direktno komentarisao njihovo učešće u emisiji, podelio je reklame za Atinin i Nikin prvi mist za telo koji su osmislile i dizajnirale, a sada su pušteni i u prodaju. 

