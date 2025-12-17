Kako je ušla u svet privatnih letova

Katarina je svoju karijeru u privatnoj avijaciji započela nakon razlaza sa partnerom i želje za potpunom promenom profesionalnog života. Sa preko 30 godina, bez prethodnog iskustva u avijaciji, prijavila se za posao stjuardese u nemačkoj kompaniji.

„Tražili su uglavnom ljude iz hotelijerstva i ugostiteljstva, ali ponekad su primali i one bez iskustva, jer se u privatnim avionima sve svodi na vrhunsku uslugu“, otkriva Katarina u razgovoru za Travelbuk.

Obuka izvan svakog standarda

Pre prvog leta, kao i kod komercijalnih aviona, članovi kabinskog osoblja morali su da prođu ground trening. Međutim, obuka za privatne letove, kako kaže Katarina, bila je krajnje neuobičajena.

„Devedeset odsto treninga odnosilo se na pitanja tipa: ‘Šta radiš ako petorica biznismena pokušaju da te spopadnu, a kabina kapetana je zaključana?’ ili ‘Kako pravilno otvarati flašu šampanjca’“, objašnjava.

Fokus nije bio na klasičnoj bezbednosti, već na zaštiti stjuardese i zadovoljstvu putnika.

Tajni kodove za pomoć

Za hitne slučajeve postojali su specijalni kodovi. Katarina je trebalo da otrči do zadnjeg toaleta, nogom drži vrata zatvorena i otvori vrata prtljažnika. Tada bi se u pilotskoj kabini upalilo svetlo. Ako bi vrata bila otvorena i zatvorena dva puta, pilot bi znao da se dešava ozbiljna opasnost.

Pored psihičkog stresa, posao je bio i fizički zahtevan – čišćenje aviona padalo je isključivo na kabinsko osoblje, jer druge čistačice nisu smele da ulaze iz bezbednosnih razloga.

„Često sam se osećala kao superžena. Nekada sam se osećala kao mali miš u lavljoj jazbini“, priseća se Katarina.

Iscrpljenost i loša zarada

Iako nikada nije morala da koristi alarm za pomoć, iskustva su joj ostala duboko urezana. Posle dve i po godine, posao je postao neizdržljiv.

„Ne mogu da razumem kako ljudi mogu da se ponašaju tako bezobrazno. Devedeset pet odsto putnika me je tretiralo kao smeće“, kaže ona.

Uz iscrpljujuće radne dane – letela je i po 21 dan mesečno – loša zarada i retki bakšiši dodatno su doprineli odluci da napusti ovu profesiju.

„Za dve i po godine dobila sam bakšiš možda tri puta, i svaki put sam ga morala deliti sa pilotima“, otkriva Katarina.

