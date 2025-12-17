Iako izgleda 'drugačije', ona ipak voli svoju unuku i učinila bi sve za nju. Dakle, kada joj je Lindzi prišla tražeći DNK komplet, ona je radosno prihvatila i rekla da joj ga je kupila u tajnosti.

Naime, žena je na Reditu napisala:

- Zaista sam bila zbunjena kako je imala plavu kovrdžavu kosu dok ostatak porodice ima tamnu kosu. Mislila sam da je genetika čudna i da je volim. Problem se pojavio kada mi je Lindzi rekla da su joj roditelji zabranili da dobije test porekla, rekla sam svom sinu i snaji da postoji nešto strašno oko njenog rođenja što treba da zna.

- Oni su to poricali i rekli mi da to ostavim na miru. Lindzi je sada u srednjoj školi i otišla je kod svog profesora biologije. Da budem iskrena, učiteljica je rekla da je čudno da ona ima neke osobine, da kupim DNK test jer ona mora da zna.

Kada su rezultati došli, ona kaže da je Lindzi bila šokirana kada je saznala ko su zapravo njeni 'pravi' roditelji. Dodala je: "Ukratko, ona nije dete svoje majke. Moj sin je napravio drugoj ženi dete i njena biološka mama ju je dala.

- Ovo je raznelo porodicu dok je Lindzi tužna zbog toga što su je lagali, obliva je znoj što sam joj uradila DNK test. Sada neće da razgovaraju sa mnom, što se Lindzi još više ljuti njih.

Komentarišući njen post, jedan korisnik je rekao: "Vaš sin i njegova žena su loši što su je lagali dok ona ne napuni 15 godina o nečemu tako važnom i pokušavajući da je nastave lagati čak i nakon što je očigledno počela da dovodi u pitanje stvari. "Postoje medicinski razlozi zbog kojih osoba treba da zna šta je njena genetika/nije i da joj niste pomogli, saznala bi na neki drugi način. Barem na ovaj način zna da ima jednog prijatelja i saveznika koji će biti iskreni prema njoj u ovom teškom vremenu."

