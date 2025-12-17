Ognjen Amidžić sinoć je ugostio Jelenu Karleušu, a u studiju su se pojavile i pevačicine ćerke - Atina i Nika Tošić, kojima je ovo bilo prvo gostovanje u emisiji "Amidži šou".

NJih dve su oduševile domaću javnost pristojnošću i skromnošću, a veoma dobro su se snašle u odgovorima na "nezgodna" pitanja voditelja. Foto: Instagaram printskrin/amigshow

Nakon završene emisije, ekipa "Amidži šoua" objavila je nekoliko storija na svom oficijalnom Instagram nalogu. Uglavnom su to bili isečci iz Jeleninog gostovanja sa ćerkama, a poslednji stori objavljen je jutros i izazvao je veliku pažnju.

Naime, na profilu možemo videti snimak preslatkog jazavičara koji se udobno smestio u Ognjenovu fotelju, a potom i šaljiva poruka da je voditelj smenjen.

- Ognjene - smenjen si - našalili su se u objavi.

Mitrović delio otkaze

Podsetimo, Željko Mitrović je na dan svoje krsne slave, 16. novembra najavio masovne otkaze koje planira da podeli u svojoj kompaniji, što je zateklo domaću javnost.

Prvi sa kojima je prekinuo saradnju jesu zaposleni u Teatru Odeon, dok na Pink televiziji još uvek nema reči o otkazima. Dugogodišnji voditelj ružičaste televizije, Ognjen Amidžić, nedavno je progovorio na ovu temu, ističući da ne zna o čemu se radi. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Verujte mi da nemam pojma o čemu je reč, i mene je zatekla ta vest. Svakako treba za koji dan da se vidim sa Željkom, pa ću vam onda reći nešto više o toj temi - rekao je on i dodao:

- S obzirom na to da je Željko dao saopštenje, sigurno se onda dešavaju stvari sa velikim razlogom na nivou cele kompanije. Znam sigurno da Željko šta naumi on to i ostvari, a vrlo brzo ćemo znati i koji su to koraci - rekao je kratko Ognjen Amidžić za Kurir.