Više od 300 žena iz nekoliko organizacija, među kojima su i grupe za prava žena, tužilo je suprugu francuskog predsednika Emanuela Makrona, Brižit zbog javne, seksističke uvrede, nakon što je snimljena kako govori da su feministkinje koje su demonstrirale na pozorišnoj predstavi u Parizu "glupe ku*ke".

Tužba je podneta nakon što je prošle nedelje snimljen video u kome Brižit Makron za feminističke aktivistkinje, koje su prekinule predstavu u pozorištu Foli Beržer u Parizu uzvikujući parole protiv glumca i komičara Arija Abitana, koji je ranije optužen za silovanje, kaže da su "prljave ku*ke", prenosi Gardijan.

U videu, Brižit Makron tokom razgovora iza scene pozorišta Foli Beržer pita Ari Abitana kako se oseća povodom toga što su njegovu predstavu prethodne večeri prekinule feminističke aktivistkinje uzvicima "Abitan, silovatelju", a kad je on odgovorio da se plaši, francuska prva dama je učesnice protesta nazvala "prljavim ku*kama", i rekla da "ćemo ih izbaciti", ako se ponovo pojave.

Prekinule predstavu

Sudije su 2024. godine obustavile istragu o optužbi za silovanje iz 2021. godine protiv Abitana, zbog nedostatka dokaza za pokretanje postupka, a ta odluka je potvrđena u žalbenom postupku u januaru ove godine.

Feministička grupa "Svi mi", koja je učestvovala u protestu u pozorištu saopštila je da su njene aktivistkinje prekinule Abitanovu predstavu kako bi protestovale protiv "kulture nekažnjivosti" seksualnog nasilja u Francuskoj.

Izvinjenje ili ipak ne?

Brižit Makron je za medijsku kuću Brut rekla da joj je "žao ako je povredila žene žrtve", navodeći da su na video snimku snimljeni "privatni" komentari.

- Ne mogu da žalim zbog njih (komentara). Istina je, ja sam supruga predsednika republike, ali ja sam pre svega ja. I zato, kada sam nasamo, mogu sebi da dozvolim da se opustim na način koji nije sasvim prikladan - kazala je Brižit Makron.

(Tanjug)