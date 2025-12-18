Verovatno da u Srbiji ne postoji osoba određenih godina koja ne zna za Prleta i Tihog - partizanske ilegalce koji su se borili protiv okupatora tokom Drugog svetskog rata. NJih su u neverovatno popularnoj TV seriji "Otpisani" maestralno odigrali legendarni Dragan Gaga Nikolić i Vojislav Brajović, a pored njih veliku pažnju cele Jugoslavije privukao je i Vladan Holec.

Vladan Holec 1974. godine pojavio se na malim ekranima u kultnoj seriji kao Mile i oduševio sve, a posebno nežniji pol i postao omiljen među ženama. Gledali smo ga i u ostvarenjima kao što su "Valter brni Sarajevo", "Crvena zemlja" iz 1975. godine, a poslednji put se pred kamerama pojavio u "Sudbinama" 1978. godine.

Na vrhuncu karijere misteriozno nestaje s filmske scene i za njega je domaća javnost čula tek 2004. kada je objavljeno da je 4. novembra preminuo u Los Anđelesu. Javnost ne zna šta se dešavalo sa glumcem u tim godinama, kao ni šta ga je navelo da se preseli u Ameriku i odustane od glumačke karijere.

Pretpostavlja se da je sve napustio i "preko bare" otišao osamdesetih godina 20. veka, ali ostala je misterija čime se tamo bavio. Da li je kao mnogi pokrenuo privatni biznis ili je samo preživljavao poput opet mnogih, verovatno nikada nećemo saznati. Ne zna se ni koji je razlog prerane smrti, nigde se ne može naći taj podatak, barem ne na internetu.

U vezi s Vladanom Holecom postoji još jedna misterija: na početku karijere je navođen kao Vladan Milašinović, da bi potom počeli da ga predstavljaju prezimenom Holec. Prema nekim tvrdnjama u medijima, glumac je uzeo prezime svoje majke Jolande Holec, a pisalo se i da je imao sestru Azaru. Prema pisanju medija, ne zna se ni da li je glumac ostavio iza sebe porodicu.

Na jednom profilu na Fejsbuku gde objavljuju redovno fotografije starih filmskih zvezda već godinama kruži slika za koju kažu da je jedina na kojoj možemo videti Vladana Holeca u kasnijim godinama. Ipak, nema zvanične potvrde da je to čuveni Mile iz "Otpisanih".

