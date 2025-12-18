Biden na meti najoštrijih kritika

Najžešće optužbe upućene su DŽou Bajdenu, čija pločica nosi natpis: "Pospani DŽo Bajden bio je daleko najgori predsednik u američkoj istoriji." U hodniku u kojem se nalaze portreti svih bivših američkih predsednika, Bajdenova slika zamenjena je fotografijom autopena.

Tramp je više puta tvrdio da Bajden mentalno nije bio sposoban da obavlja dužnost do kraja svog mandata te da je njegovo osoblje donosilo odluke umesto njega, koristeći autopen za potpisivanje dokumenata bez njegovog znanja. Na pločici se Bajden lažno optužuje i da je pobedio na "najkorumpiranijim izborima ikada" te se tvrdi da je "bez presedana koristio autopen".

Poruke za Obamu, Klintona i Buša

Ni drugi prethodnici nisu pošteđeni. Pločica posvećena Baraku Obami naziva ga "Barak Husein Obama" i opisuje kao "jednu od najpodeljenijih političkih figura u američkoj istoriji". Natpis ispod fotografije Bila Klintona ne pominje direktno njega, već njegovu suprugu: "Godine 2016. supruga predsednika Klintona, Hilari Klinton, izgubila je predsedničke izbore od predsednika Donalda Trampa!"

Kritiku je dobio i DŽordž V. Buš, iako je takođe republikanac, ali ne i Trampov pristalica. Na njegovoj pločici stoji da je bivši predsednik "započeo ratove u Avganistanu i Iraku, od kojih oba nije trebalo da se dogode".

Rečiti opisi kao deo novog dekora

"Predsednička staza slavnih" nedavni je dodatak Beloj kući, a prikazuje portrete duž hodnika između Ovalne sobe i Južnog travnjaka. Portparol Bele kuće, Karolin Livit, rekla je da su pločice "rečit" opis nasleđa svakog predsednika.

Foto: Profimedia

- Kao student istorije, mnoge je napisao sam predsednik - izjavila je. Postavljanje pločica poslednja je u nizu promena u Trampovoj Beloj kući, koja je zabeležila povećanu upotrebu zlatnih akcenata i pozlaćenih elemenata, oponašajući dekoracije u Tramp Taueru u NJujorku i njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

