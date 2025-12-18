Javni konkurs za imenovanje generalnog direktora objavljen je na sajtu RTS-a i u dnevnom listu "Politika", a kandidati moraju biti državljani Srbije, imati prebivalište u Srbiji, fakultetsko obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva na rukovodećim programskim ili ostalim poslovima kod pružalaca medijskih usluga radija i televizije, ili na rukovodećim poslovima u drugim oblastima koje su od značaja za rad javnog medijskog servisa.

Aktuelnom direktoru RTS-a Draganu Bujoševiću drugi mandat ističe u februaru naredne godine.

Foto: ATA images/M. Tasić

 

Upravni odbor RTS-a je 15. decembra doneo odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora, jer nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.

Na današnjoj, 35. redovnoj sednici Upravni odbor Javne medijske ustanove RTS nije doneo odluku o izboru generalnog direktora Radio-televizije Srbije, jer nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.

