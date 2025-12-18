Podsticaji bez uspeha

Ova mera deo je šireg napora kineske vlade da se izbori sa padom broja rođenih. Nakon više od 30 godina stroge politike jednog deteta, vlasti su se poslednje decenije okrenule nizu "šargarepa" kako bi podstakle parove na proširenje porodice. Ograničenje je podignuto na troje dece, a pokrajine su eksperimentisale sa popustima na IVF tretmane, novčanim subvencijama i dodatnim danima plaćenog dopusta za mladence.

Uprkos podsticajima, rezultati su izostali. Stopa nataliteta u 2024. godini iznosila je 6,77 na 1.000 stanovnika, što je tek blagi porast u odnosu na 2023. i daleko ispod istorijskih nivoa. Istovremeno, zbog starenja stanovništva raste stopa smrtnosti, što znači da se kineska populacija smanjuje već najmanje tri godine.

Sa šargarepe na batinu

Zbog slabih rezultata, raste zabrinutost da se vlasti okreću "batini" kako bi postigle demografske ciljeve. Žene u nekim područjima prijavile su da su primale pozive od lokalnih zvaničnika sa pitanjima o menstrualnom ciklusu i planovima za rađanje. FOTO: Profimedia/ Vikipedija

U decembru su kineski mediji izvestili da se od žena u jednom okrugu u provinciji Junan tražilo da prijave datum svoje poslednje menstruacije, što je lokalni zdravstveni zavod opravdao potrebom za identifikacijom trudnica.

Vest o oporezivanju kondoma izazvala je podsmeh na društvenim mrežama. "Šta nije u redu sa modernim društvom? Zaista idu u krajnosti samo da bismo imali decu", napisao je jedan korisnik na Weiboy.

Drugi je komentarisao: "Danas zahtevaju od svih žena da prijave vreme svoje menstruacije, sutra će to biti prijava vremena polnog odnosa, prekosutra će zvati da podstiču polni odnos tokom ovulacije… [ovo je] masovni uzgoj." Foto: Profimedia

Više simbolika nego prihod

Stručnjaci se slažu da je povećanje poreza uglavnom simboličan potez. Cena pakovanja kondoma kreće se između 40 i 60 juana (5,70 - 8,50 dolara), dok kontracepcijske pilule koštaju od 50 do 130 juana za mesečnu zalihu. "Sada kada se kineska politika nataliteta prebacila na podsticanje rađanja i više ne promoviše kontracepciju, razumno je ponovno uvesti oporezivanje kontracepcijskih sredstava", rekao je Kse Jafu, nezavisni demograf. "Međutim, malo je verovatno da će ova mera imati značajan učinak na povećanje stope plodnosti."

Jun Zou, docent sociologije na Univerzitetu Miligen, smatra da novi porez verovatno neće uticati na odluke ljudi, ali da od vlade signalizira "kakvo bi poželjno porodično ponašanje trebalo da bude". Zou je dodala da bi, ako pristup kontracepciji postane težak, "teret negativnih učinaka snosile žene, posebno žene u nepovoljnom položaju." Foto: Profimedia

Ni financijski učinak na državni proračun neće biti značajan. Li Ding iz kompanije Dezan Šira end Asošijejts procenjuje da će porez doneti dodatnih 5 milijardi juana godišnje, što je zanemarljivo u poređenju sa ukupnim proračunskim prihodima od 22 biliona juana.

"Ne verujemo da je stvaranje prihoda primarni motiv za proširenje PDV-a na kontracepcijska sredstva", zaključio je Ding. Zanimljivo je da novi zakon o PDV-u istovremeno uključuje porezne olakšice za staranje o deci i "usluge posredovanja u braku".

