Kicveter je upozorio na, kako je rekao, preteranu naivnost Zapada u odnosu prema Rusiji. I pored pregovora koji su u nedelju i ponedeljak održani u Berlinu, ne treba verovati da će Vladimir Putin shvatiti da mu se rat ne isplati. Prema njegovim rečima, pogrešno je "naivno verovati da će Putin, samo zbog sastanaka u Berlinu, zaključiti da mora svom stanovništvu priznati da se rat nije isplatio jer je Zapad postao 'spreman za rat'.

- Amerika je rekla 'da', Evropu je zapljusnuo talas optimizma, ali iza kulisa vlada velika zabrinutost: 'Gde su dokazi?' - naveo je Kicveter.

On je posebno istakao da su 2026. i 2027. godina ključne. Foto: Depositphotos

- Ako taj period prebrodimo jačanjem odbrambenih sposobnosti, ali i tako što nećemo širiti strah među stanovništvom, već otvoreno reći: ovo je realna pretnja, budimo oprezni, tada ćemo to izdržati - rekao je.

"Rat kakav su doživeli naše dedovi i bake"

Kicveter, koji je do 2009. godine bio pukovnik nemačke vojske Bundesver, a potom nekoliko godina radio u sedištu NATO-a u belgijskom gradu Mons, upozorio je da Rusija u Belorusiji trenutno drži dva armijska korpusa, odnosno između 350.000 i 360.000 vojnika spremnih za delovanje.

Foto: Profimedia

- To izaziva ogromnu zabrinutost, posebno u baltičkim državama - naglasio je.

Dodao je da se slični trendovi u Rusiji prate već dve godine, ali da se političari "nisu usuđivali da o tome otvoreno govore javnosti".

Prema njegovim rečima, Putin rat u Ukrajini "vojno ne vodi naročito uspešno", ali zahvaljujući ratnoj ekonomiji obučava "stotine hiljada vojnika koji se uopšte ne koriste u Ukrajini". Foto: Profimedia

Do sada je generalni sekretar NATO-a Mark Rute uglavnom pokušavao da smiri situaciju, smatra Kiceveter. Međutim, tokom nedavnog boravka u Berlinu, Rute je, kako navodi, "veoma jasno upozorio da se situacija zaoštrava". Rute je 11. decembra izjavio: "Mi smo sledeći cilj Rusije", upozorivši na mogućnost rata "kakav su doživeli naši dedovi i bake".

BONUS VIDEO: