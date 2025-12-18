Dok se lideri Evropske unije sastanče danas u Briselu na jednom od najnapetijih samita poslednjih godina kako bi se dogovorili o ključnoj odluci o finansiranju Ukrajine za 2026. i 2027. godinu i o eventualnom korišćenju zamrznute ruske imovine, iz Moskve stiže poruka da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državana uništeni, ali da se nadaju kako će se ipak obnoviti.

Kremlj: Odnosi sa SAD su uništeni

Kremlj je ocenio da su odnosi Rusije sa Sjedinjenim Državama "uništeni", ali je izrazio i nadu da bi se mogli obnoviti. Napredak koji se postiže u Ukrajini vide kao preduslov za to, javila je ruska državna novinska agencija RIA. Foto: Profimedia

Moskva je saopštila da veruje da bi američko posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma moglo značajno poboljšati veze između dve zemlje.

Ruska centralna banka će tužiti evropske banke ruskom sudu zbog zamrznute imovine

Ruska centralna banka je u četvrtak objavila da će tužiti evropske banke ruskom sudu, pored belgijskog depozitara Euroclear, zbog njihove namere da koriste zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini.

Kakav je stav Vašingtona?

Procureli američki plan kojim se poziva na vraćanje zamrznute ruske imovine Moskvi naveo je mnoge evropske lidere na zaključak da se Vašington protivi planu EU za zajam za ratnu reparaciju Ukrajini. Međutim, stvarna slika je mnogo složenija, jer istaknuti američki zakonodavci podržavaju plan, dok je ministar finansija Skot Besent izrazio opreznu podršku kroz mehanizam G7.

Iako je pregovarač Stiv Vitkof, koga je imenovao Tramp, navodno podržao ideju vraćanja imovine Rusiji kao deo mirovnih pregovora, visoki ukrajinski zvaničnik je naglasio da "to nije zvanični stav SAD". Isti izvor dodaje da novije verzije nacrta mirovnog plana ne uključuju vraćanje imovine Rusiji. Foto: GROK veštačka inteligencija X

Stav administracije dodatno je pojasnio ministar finansija Skot Besent. Prema ukrajinskom izveštaju o razgovoru između Besenta i ukrajinske premijerke Julije Sviridenko početkom decembra, američki ministar je izjavio:

- Američka administracija neće ni podsticati niti ometati mehanizam kredita za reparacije. Sjedinjene Države će sačekati odluku EU i, u zavisnosti od nje, preduzeti dalje korake.

Ovaj pristup se takođe poklapa sa decembarskim saopštenjem G7, koje je pozvalo na podršku "širokom spektru opcija finansiranja za podršku Ukrajini, uključujući potencijalno korišćenje pune vrednosti ruske suverene imovine". Kao konačnu potvrdu podele, ali i snažne podrške unutar SAD, pismo je poslala grupa od sedam američkih senatora - šest demokrata i jedan republikanac. Pisali su belgijskom ambasadoru u SAD neposredno pre današnjeg sastanka Evropskog saveta, pozivajući Belgiju da se pridruži inicijativi za kredit.

Gerasimov preti SAD nakon testiranja nuklearnih raketa: Slede kontramere

Rusija će preduzeti kontramere ako Sjedinjene Države odluče da nastave nuklearne testove, upozorio je visoki ruski vojni komandant. NJegova izjava dolazi u vreme rastućih tenzija i neizvesnosti oko budućnosti kontrole naoružanja, pri čemu ključni sporazum Novi START ističe početkom sledeće godine, objavila je ruska državna novinska agencija Interfaks.

Gerasimov je naglasio da Vašington još uvek nije odgovorio na ruske predloge za produženje ili zamenu Novog START-a - sporazuma osmišljenog da ograniči strateške nuklearne arsenale dve sile. Trenutni sporazum ističe 5. februara 2026. godine, ostavljajući malo vremena za pregovore. Foto: X printskrin/@GudadzeLevan

- Ako američka strana nastavi sa ovim testovima, uslediće odgovarajuće kontramere - rekao je Gerasimov, jasno stavljajući do znanja da je Moskva spremna da odgovori na sve poteze Vašingtona koje vidi kao pretnju.

Podsećanja radi, Sjedinjene Države su tokom avgusta 2025. godine sprovele uspešno testiranje tri termonuklearne gravitacione bombe B61-12, koristeći lovce F-35A Lightning II. Iako su rezultati testova objavljeni tek u novembru, Nacionalne laboratorije Sandia i Nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost (NNSA) saopštile su da su svi eksperimenti završeni bez grešaka i da je potvrđena potpuna kompatibilnost sistema oružja sa avionima pete generacije.

Testiranja su sprovedena na poligonu Tonopa u saveznoj državi Nevada, uz podršku aviona iz vazduhoplovne baze Hil u Juti. Prema zvaničnim izveštajima, projekat je ocenjen kao "izuzetno uspešan", jer su bombe B61-12 pokazale visoku preciznost i stabilnost u različitim režimima leta. Tokom ispitivanja proveravana je i termička otpornost komponenti koje se koriste za transport municije i sistemskih delova aviona tokom borbene simulacije.

Zelenski: "Koristite rusku imovinu za odbranu, ne bojte se pretnji"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nakon današnje konferencije za novinare u Briselu, oglasio se na društvenim mrežama kako bi dodatno pojasnio svoj poziv za korišćenje zamrznute ruske imovine za odbranu od, kako navodi, agresije.

U seriji objava na "Iks" platformi, ponavljajući ključne poruke iz svog govora Evropskom savetu, Zelenski je rekao da je Rusija izgubila "sve što je pokušala da upotrebi da ugrozi ili slomi" Kijev i Evropu.

- Ako smo svi toliko postigli, kako se sada može slomiti Evropska unija? - upitao je. Foto: GROK veštačka inteligencija X

Prema njegovim rečima, odluka o korišćenju ruske imovine jedna je od najvažnijih pred Unijom.

- Odluka koja je sada na stolu – odluka o potpunom korišćenju ruske imovine za odbranu od ruske agresije – jedna je od najjasnijih i moralno najopravdanijih odluka koje se ikada mogu doneti.

Zelenski je naglasio da ovo mora biti suverena odluka Evrope, a ne nekoga spolja, i da će vremenom dokazati svoju ispravnost.

- I ako – ili kada – bude doneta ova odluka da se ruska sredstva u potpunosti iskoriste za odbranu od ruske agresije, onda će svima vremenom postati jasno – ovo je bio pravi izbor i učinio je Evropu jačom. Foto: Profimedia

On se takođe osvrnuo na ruske pretnje usmerene ka zemljama koje podržavaju ovu inicijativu.

- Znam da Rusija zastrašuje različite zemlje zbog ove odluke. Ali ne treba da se plašimo pretnji – treba da se plašimo slabe Evrope - rekao je.

Na kraju, istakao je da bi Evropska unija takođe mogla direktno ekonomski da koristi od ovoga, jer bi se ovim novcem finansirala kupovina oružja koje proizvode evropske kompanije.

