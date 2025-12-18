Osim bogate trpeze i porodičnog okupljanja, za Nikoljdan se oduvek vezuju i brojna narodna verovanja – naročito ona koja se tiču vremena i zime koja sledi.

Prema starim predanjima, ako na Nikoljdan osvane sunčan i neuobičajeno topao dan, to se ne smatra dobrim znakom. Naprotiv, veruje se da takvo vreme najavljuje dugu i oštru zimu, kao i povratak mrazeva duboko u proleće.

- Ako na Svetog Nikolu ogreje sunce i bude toplo, zima se neće lako predati. Narod kaže da tada mraz može da nas iznenadi čak i u aprilu, što nije dobro za voće i rane useve - objasnio je jednom prilikom Tomislav Milić (87) iz okoline Leskovca, koji decenijama prikuplja i čuva narodna verovanja. Foto: Vikipedija

A upravo takvo vreme je i najavljeno. Prema prognozi, Nikoljdan će biti sunčan, uz temperature koje će se u pojedinim krajevima približiti i 15 stepeni. Po narodnom tumačenju, to znači da bi nas pravi zimski udari mogli sačekati kasnije nego što očekujemo - pa čak i kada kalendarski uđe proleće.

Meteorolozi sa kalendarskim dolaskom zime najavljuju zahlađenje, dok narodna mudrost poručuje da nas prava hladnoća tek čeka. Da li će se staro verovanje i ovog puta obistiniti, ostaje da vidimo, ali iskustvo kaže da se priroda često ne ogluši o znake koje su naši preci pažljivo pratili.

