Na društvenim mrežama poslednjih dana kruži zanimljiva karta Evrope koja je podstakla brojne rasprave, komentare i šale. Reč je o karti koja prikazuje koliko je vremena potrebno da se nauči jezik pojedine evropske države, pri čemu su zemlje podeljene po bojama, zavisno od procenjene težini jezika. Što je jezik zahtevniji, to je i vreme učenja duže.

Prema toj karti, države obojene zelenom bojom predstavljaju one čiji se jezik može naučiti za manje od 12 nedelja. Plava boja označava jezike za koje je potrebno oko 24 nedelje učenja, narandžasta one koji zahtevaju oko 30 nedelja, dok su crvenom bojom označene države čiji jezici traže više od 44 nedelje ozbiljnog učenja. Posebnu pažnju privlače zemlje obojene crnom bojom, kod kojih ne piše broj nedelja, već samo „srećno“.

Zanimljivo je da su u zelenoj kategoriji završile samo Ujedinjeno Kraljevstvo i Severna Irska. Razlog je, naravno, engleski jezik, koji se danas smatra gotovo univerzalnim. Većina ljudi u Evropi, ali i šire, s engleskim se susreće od ranog detinjstva kroz školu, filmove, muziku i internet, pa ga mnogi doživljavaju kao „lak“ jezik, bez obzira na njegove stvarne gramatičke i fonetske složenosti.

Plavom bojom označene su zemlje čiji se jezici smatraju umereno zahtevnim. U toj grupi nalaze se Portugal i Španija, zatim skandinavske države, sa iznuzetkom Finske. Plavoj kategoriji pripadaju i Italija, Francuska, Danska, Belgija i Holandija, a zanimljivo je da se na toj listi našla i Rumunija kao jedina balkanska država u ovoj grupi.

U narandžastoj kategoriji nalaze se samo Nemačka i Austrija, čiji se nemački jezik često doživljava kao gramatički zahtevan, sa kompleksnim padežnim sistemom. Sve ostale evropske države obojene su crvenom bojom, što znači da se njihovi jezici smatraju teškim i da za njihovo savladavanje treba više od 44 nedelje. U toj grupi našla se i Srbija, zajedno sa većinom balkanskih i istočnoevropskih zemalja.

Posebnu pažnju privukle su države obojene crnom bojom, među kojima se ističu Finska, Estonija i Mađarska. Autor videa na TikToku posebno se osvrnuo na mađarski jezik, uz komentar da se u gotovo svakoj evropskoj zemlji može „nekako nešto reći“ tako da vas ljudi barem delimično razumeju, ali u Mađarskoj nema šanse. Prema njegovim rečima, mađarski doslovno zvuči kao izmišljeni jezik iz „Gospodara prstenova“, potpuno različit od svega što se govori u ostatku Evrope.

BONUS VIDEO: