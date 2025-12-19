"Najpametniji čovek" na svetu otkrio je šta misli da li Bog postoji ili ne – i siguran je u svoj odgovor.

Kris Langan navodno ima IQ između 190 i 210 – viši od Alberta Ajnštajna – i poznat je po svom kognitivno-teoretskom modelu svemira (CTMU). NJegova teorija predlaže da su stvarnost i svest međusobno povezani u strukturi koja objašnjava postojanje, kao i odnos između uma i stvarnosti, navodi LADBible.

U intervjuu za CTMU Radio, Langan je podelio svoja razmišljanja o raznim temama, uključujući i to postoji li Bog zaista. Kada su ga pitali, odgovorio je: Foto: Jutjub printskrin/CTMU Radio

"Da. Da, stvarnost ima identitet. Identitet je ono što postoji. Zapravo, kada kažete svetska stvarnost, vi imenujete identitet. Vi nešto identifikujete".

Langan je dalje objasnio kako je CTMU primenjiv na pitanje o postojanju Boga, otkrivajući vezu između identiteta i svojstava.

"To je ono što CTMU kaže. Samo se pojavi, s matematičkom strukturom koju trebate izgraditi iz toga. Dakle, dođete do tog identiteta i zatim ga tražite u potrazi za njegovim svojstvima. Nakon što ste izgradili preliminarni okvir, počinjete da izvodite zaključke o svojstvima tog identiteta i otkrivate da ta svojstva odgovaraju onima Božjim, kao što je opisano u većini velikih svetskih religija".

To znači da je Bog identitet određenih svojstava koje možemo videti oko sebe, a ne nužno osoba na nebu. Takođe, Langan je podelio svoje viđenje smrti i onoga što se događa nakon što umremo u podkastu "Theories of Everything with Curt Jaimungal".

"To je prekid vašeg odnosa s vašim fizičkim telom koje imate u ovom sadašnjem vremenu. Kada se povučete iz ove stvarnosti, vraćate se gore prema izvoru stvarnosti. Možete dobiti zamensko telo, drugu vrstu terminalnog tela koje vam omogućuje da nastavite da postojite", objasnio je. Foto: Jutjub printskrin/CTMU Radio

Prema Langanu, smrt ne znači da prestajete da postojite, već da se naša svest pomera iz onoga što poznajemo kao naš svet prema izvoru stvarnosti, a to nije zagrobni život. Nakon što umrete, bićete u stanju meditacije ili nečeg sličnog, tvrdi on.

"Sada zapravo meditirate, vidite kako se sve menja. Međutim, vi trenutno postojite na taj način. Verovatno, svi vaši životi, ako biste se reinkarnirali iznova i iznova i iznova, sve su te reinkarnacije meta-istovremene. Postoji neki smisao u kojem se svi pojavljuju odjednom u neterminalnom domenu", istakao je najpametniji čovek na svetu.

