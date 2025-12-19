Direktor FBI-ja Kaš Patel objavio je da je postdoktorski kineski istraživač u SAD sa vizom optužen za navodno krijumčarenje ešerihije koli u zemlju i davanje lažnih izjava o tome.

Patel se oglasio na društvenoj mreži "Iks".

- Ovo je još jedan primer istraživača iz Kine - kome je data privilegija da radi na američkom univerzitetu - koji je potom navodno odlučio da učestvuje u šemi zaobilaženja američkih zakona i primanja bioloških materijala skrivenih u paketu poreklom iz Kine - napisao je Patel.

Istakao je da FBI neće tolerisati nikakav pokušaj iskorišćavanja institucija SAD za ilegalne aktivnosti.

- Kao što smo videli u ovom slučaju i kod trojice kineskih državljana optuženih u Mičigenu u novembru za navodno švercovanje bioloških materijala u SAD u nekoliko navrata, FBI i naši partneri posvećeni su odbrani domovine i zaustavljanju svakog ilegalnog šverca u našu zemlju.

Obratio se direktno univerzitetima.

- Svim univerzitetima i njihovim odeljenjima za usklađenost: Molimo vas da budete oprezni sa ovim trendom. Uverite svoje istraživače da postoji ispravan i legalan način za dobijanje dozvole za uvoz/izvoz odobrenih bioloških materijala i da se on mora poštovati bez izuzetka. Naša kontinuirana partnerstva će pomoći u boljoj bezbednosti naše nacije i osigurati da sve strane budu odgovorne - napisao je direktor FBI.

Na kraju je pohvalio FBI u Indianapolisu i Čikagu za " njihovu marljivost i ključnu ulogu u ovom slučaju".


(Kurir.rs/FOXNews/Prenela: M.V.)
TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde
Sport

TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde

"VLADIMIRE, ZAŠTO STOJIŠ NA PRAGU? UĐI U KUĆU" Putin ismejao Zelenskog zbog snimka kod Kupjanska - "On je umetnik, i to talentovan"
Planeta

"VLADIMIRE, ZAŠTO STOJIŠ NA PRAGU? UĐI U KUĆU" Putin ismejao Zelenskog zbog snimka kod Kupjanska - "On je umetnik, i to talentovan"

#Kina vesti #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #bakterija #FBI #FBI vesti #direktor FBI #Kaš Patel #Kaš Patel vesti
Komentari 0
МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ: Килмарнок се чупа

MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Kilmarnok se čupa