Tunel Tjanšan Šengli, najduži tunel za auto-puteve na svetu, biće otvoren za saobraćaj do kraja godine u kineskoj autonomnoj regiji Sinđang-Ujgur, saopštili su danas regionalni zvaničnici.

Tunel, dug 22,13 kilometara, deo je auto-puta Urumći-Juli i povezaće severne i južne delove regije kroz planinski masiv Tjanšan, prenela je Sinhua. 

NJegovim puštanjem u rad vreme prelaska planina biće skraćeno sa nekoliko sati na oko 20 minuta.

Prema rečima zamenika direktora regionalnog odeljenja za saobraćaj Guo Šenga, projekat će ublažiti dugogodišnja saobraćajna zagušenja i doprineće uravnoteženijem razvoju Sinđanga.

Putovanje između Urumćija i Korle, koje je ranije trajalo oko sedam sati, biće skraćeno za oko četiru sata.

