Objavljen je trejler za dokumentarac o Melaniji Tramp, a prema njemu su ljudi zaključili da je ona zapravo frustrirana svojom ulogom u senci, dok njen suprug, predsednik Donald Tramp, privlači svu medijsku pažnju. Stručnjak za govor tela tvrdi da je prva dama odlučila da prekine tišinu i pokaže ko je zapravo, piše Unilad.

Foto: Profimedia

O čemu je dokumentarac?

Amazonov dokumentarac "Melanija" prati prvu damu u danima uoči inauguracije predsednika Trampa u januaru 2025. godine. Prema sinopsisu, gledaoci će dobiti uvid u to kako Melanija "orkestrira planove inauguracije, snalazi se u složenosti tranzicije Bele kuće i vraća svoju porodicu u glavni grad nacije". Film, koji je prvoj dami navodno doneo zaradu od 40 miliona dolara, u bioskope stiže 30. januara sledeće godine.

Analiza govora tela

Nakon nedavne objave trejlera za dokumentarac, stručnjak za govor tela Daren Stenton analizirao je njeno držanje i nastup. Govoreći u ime OLBG-a, Stenton je istakao: "Ovaj novi trejler predstavlja Melaniju Tramp kao izuzetno samouverenu i moćnu ženu. Dugo je bila u pozadini. Iako se često pojavljivala uz Donalda Trampa na konferencijama za novinare, jasno je da je postala frustrirana time što je viđena kao polutiha figura koja stoji uz njega dok on prima svu pažnju i svetla pozornice." Foto: Profimedia

Stenton je dodao kako Melanija u trejleru ostavlja utisak "moćne žene" koja ima "svoj glas i stvari da kaže". "NJen govor tela u trejleru dosledno odaje samopouzdanje, s uspravnim držanjem, kontrolisanim i elegantnim pokretima, sofisticiranom garderobom, gestovima otvorenih dlanova i stabilnim kontaktom očima s drugima", objasnio je stručnjak.

"NJen glas je takođe vrlo samouveren, s tonom koji ostaje miran i dosledan, bez povišenog tona ili pukotina koje bi mogle da sugerišu nesigurnost." Iako se Melanija često pojavljuje uz supruga, Stenton napominje da se njen život "ne vrti oko njega ili njegove agende".

"Postoji i drugi trenutak kada razgovara s njim telefonom, a njen izraz lica je izraz frustracije. Jasno je da postoje trenuci u braku kada je on iritira, a ona to ne krije", dodao je.

Strateški potez za budućnost

Stenton zaključuje da je dokumentarac zapravo alat za "izgradnju brenda" kojim se Melanija priprema za život nakon Bele kuće i završetka Trampovog predsedničkog mandata.

"Ovaj film se zaista čini kao trenutak izlaska u javnost za Melaniju Tramp", rekao je. "To je izjava 'ovo sam ja, nosite se s tim'. S obzirom na to da će Donald Tramp jednog dana napustiti dužnost, tajming mi sugeriše strateški potez za uspostavljanje njenog identiteta izvan njegove političke karijere."

