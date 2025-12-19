Već sledećeg meseca publika će imati priliku da zaviri u život prve dame Amerike kroz film koji je sama Melanija Tramp pripremila. Dokumentarac je izazvao buru komentara i jedinstvenu pažnju javnosti, a promotivni materijali obećavaju da nas čeka ozbiljno dobar sadržaj.

Na početku mandata njenog supruga, Donalda Trampa, Melanija Tramp je obećala "novu eru" u ulozi prve dame. Sada, kroz snimke u dokumentarcu, jasno je da njen stil i pristup daleko prevazilaze standardnu predstavu o životu u Beloj kući. Foto: Profimedia/White house

Melaniju Tramp i kritičari hvale

Čak i kritičari priznaju: Melanija je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom. U promotivnim kadrovima vidi se kako se prva dama ponaša samostalno, često odbijajući da javno komunicira sa predsednikom, pokazujući da u njihovoj vezi zapravo ona drži konce.

"Ona je elegantna, distancirana i suptilno ironična prema svom mužu. NJen humor i kontrola nad situacijom čine je fascinantnom za gledanje", piše Jan Moir iz Dejli Mejla.

Prava Melanija Tramp

Film prikazuje intimne trenutke koje publika do sada nije imala priliku da vidi – od momenta nakon pobede na izborima, kada Melanija razgovara sa Trampom telefonom iz zlatnog kupatila, do njenih svakodnevnih rutina koje naglašavaju koliko je nezavisna i samostalna. NJen pristup je jednostavan: fokus na sebe, svoju porodicu i svoj način života, bez potrebe da ispunjava očekivanja javnosti. Foto: Profimedia

U jednoj sceni se vidi kako razgovara sa Trampom telefonom nakon što je pobedio na izborima. Činjenica da nije pored svog muža u ovoj značajnoj prilici je sama po sebi fantastična. Možda joj je bio potreban gel manikir ili dremka? Ona je zauzeta žena!

Kao da razgovara sa skromnim pomoćnikom u svom timu koji je upravo pobedio na međuresornom turniru u stonom tenisu, kaže: "Zdravo, gospodine predsedniče. Čestitam". Tramp odgovara, uzbuđen kao školarac: "Jesi li gledala?"

Naravno da nije gledala.

"Nisam. Gledaću na vestima", kaže ona jednostavno i jasno.

Ovaj dokumentarac obećava da će konačno razotkriti šta se krije iza fasade savršene prve dame – da li je to hladna strateškinja sa duhovitim smislom za ironiju, ili nešto sasvim drugo.

Čak i oni koji nisu fanovi Melanije Tramp priznaju da ne mogu da odole. NJena pojava, ponašanje i samopouzdanje čine film neodoljivim za svakog posmatrača koji želi da zaviri iza kulisa američke političke elite.

Trejler i detalji o bioskopskim projekcijama već su dostupni, a očekuje se da će film biti tema broj jedan u svim diskusijama o pop kulturi i politici.

(Ženablic)

