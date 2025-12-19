Već sledećeg meseca publika će imati priliku da zaviri u život prve dame Amerike kroz film koji je sama Melanija Tramp pripremila. Dokumentarac je izazvao buru komentara i jedinstvenu pažnju javnosti, a promotivni materijali obećavaju da nas čeka ozbiljno dobar sadržaj.
Na početku mandata njenog supruga, Donalda Trampa, Melanija Tramp je obećala "novu eru" u ulozi prve dame. Sada, kroz snimke u dokumentarcu, jasno je da njen stil i pristup daleko prevazilaze standardnu predstavu o životu u Beloj kući.
Melaniju Tramp i kritičari hvale
Čak i kritičari priznaju: Melanija je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom. U promotivnim kadrovima vidi se kako se prva dama ponaša samostalno, često odbijajući da javno komunicira sa predsednikom, pokazujući da u njihovoj vezi zapravo ona drži konce.
"Ona je elegantna, distancirana i suptilno ironična prema svom mužu. NJen humor i kontrola nad situacijom čine je fascinantnom za gledanje", piše Jan Moir iz Dejli Mejla.
Pročitajte još
Prava Melanija Tramp
Film prikazuje intimne trenutke koje publika do sada nije imala priliku da vidi – od momenta nakon pobede na izborima, kada Melanija razgovara sa Trampom telefonom iz zlatnog kupatila, do njenih svakodnevnih rutina koje naglašavaju koliko je nezavisna i samostalna. NJen pristup je jednostavan: fokus na sebe, svoju porodicu i svoj način života, bez potrebe da ispunjava očekivanja javnosti.
U jednoj sceni se vidi kako razgovara sa Trampom telefonom nakon što je pobedio na izborima. Činjenica da nije pored svog muža u ovoj značajnoj prilici je sama po sebi fantastična. Možda joj je bio potreban gel manikir ili dremka? Ona je zauzeta žena!
Kao da razgovara sa skromnim pomoćnikom u svom timu koji je upravo pobedio na međuresornom turniru u stonom tenisu, kaže: "Zdravo, gospodine predsedniče. Čestitam". Tramp odgovara, uzbuđen kao školarac: "Jesi li gledala?"
Naravno da nije gledala.
"Nisam. Gledaću na vestima", kaže ona jednostavno i jasno.
Ovaj dokumentarac obećava da će konačno razotkriti šta se krije iza fasade savršene prve dame – da li je to hladna strateškinja sa duhovitim smislom za ironiju, ili nešto sasvim drugo.
Čak i oni koji nisu fanovi Melanije Tramp priznaju da ne mogu da odole. NJena pojava, ponašanje i samopouzdanje čine film neodoljivim za svakog posmatrača koji želi da zaviri iza kulisa američke političke elite.
Trejler i detalji o bioskopskim projekcijama već su dostupni, a očekuje se da će film biti tema broj jedan u svim diskusijama o pop kulturi i politici.
(Ženablic)