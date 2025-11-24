Američki mirovni plan za Ukrajinu od 28 tačaka šokirao je i evropske lidere, koji trenutno snose skoro sve vojne troškove rata, i Ukrajince, koji ga vide kao svojevrsnu kapitulaciju i koji nisu ni bili sigurni da li da ga shvate ozbiljno. Međutim, onda je stigao ultimatum: da prihvate plan do 27. novembra ili da ostanu bez pomoći Amerike.

Plan u 28 tačaka uglavnom odgovara Rusiji, a praktično predstavlja kapitulaciju Ukrajine i novu noćnu moru za Evropu.

Amerikanci spremni na izmene, Tramp digao uzbunu u Kijevu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi se njegova zemlja mogla suočiti sa teškim izborom između gubitka svog dostojanstva i gubitka podrške svog “najvažnijeg saveznika”.

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da sporazum može da posluži kao "osnova" za rešenje sukoba, ali je optužio Kijev da nije spreman da ga prihvati, preneo je "ABC njuz".

Stoga, Ukrajinci i Evropljani su tražili sastanak sa Amerikancima i pripremili svoju, revidiranu verziju postojećeg plana. Nakon razgovora koji su sinoć održani u Ženevi, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je postignut napredak i sugerisao da će pojedine tačke biti izmenjene.

Koje su to tačno tačke i da li će ići u korist Ukrajini, zasad nije poznato, ali je u Kijevu podignuta uzbuna nakon što je Tramp pobesneo na Evropu i Ukrajinu. On je Ukrajini poručio da je nezahvalna, a Evropu optužio da i dalje kupuje rusku naftu.

Koje su tačke plana Potvrda suvereniteta Ukrajine Sveobuhvatan sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i Evrope, rešavanje svih nesporazuma iz proteklih 30 godina Garancije da Rusija neće napadati susede i da se NATO neće dalje širiti Dijalog između Rusije i NATO, posredovan od strane SAD, radi rešavanja bezbednosnih pitanja i smanjenja tenzija Ukrajina dobija “pouzdane” bezbednosne garancije Ograničenje ukrajinske vojske: Maksimalno 600.000 vojnika Ukrajina da ustavom zabeleži da neće u NATO, a NATO da formalno uvede klauzulu da Ukrajina ne može kasnije ući u Alijansu NATO ne sme da raspoređuje trupe na teritoriji Ukrajine Evropski borbeni avioni (NATO) bi bili stacionirani u Poljskoj SAD garantuju bezbednost, uz određene uslove: SAD će primiti nadoknadu za pružene garancije. Ako Ukrajina napadne Rusiju - gubi garancije. Ako Rusija napadne Ukrajinu - sankcije se vraćaju i priznanje teritorija može biti preispitano. Ako Ukrajina lansira rakete na Moskvu/Sankt Peterburg (bez opravdanog razloga) - garancije postaju nevažeće Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobijanje privremenog preferencijalnog pristupa evropskom tržištu Veliki paket rekonstrukcije Ukrajine: Fond za razvoj (tehnologija, AI, data centri), zajednički rad na obnovi gasne infrastrukture (cevi, skladišta), rekonstrukcija gradova i naselja pogođenih ratom, izgradnja infrastrukture, eksploatacija minerala i prirodnih resursa, poseban paket od Svetske banke za finansiranje obnove Reintegracija Rusije u globalnu ekonomiju: Postepeno ukidanje sankcija, dugoročna ekonomska saradnja SAD-Rusija u oblastima energije, resursa, infrastrukture, AI, retkih metala, poziv Rusiji da se vrati u G8 Korišćenje zamrznutih ruskih sredstava: 100 milijardi dolara od ruskih sredstava biće uloženo u američke projekte obnove u Ukrajini, SAD dobijaju 50% profita od tih projekata, Evropa dodaje 100 milijardi za obnovu Ukrajine, zamrznuta evropska sredstva se odmrzavaju, preostala ruska sredstva idu u specijalni američko-ruski investicioni fond za “zajedničke projekte” Osnivanje američko-ruske radne grupe za bezbednost koja prati sprovođenje sporazuma Rusija će zakonski usvojiti politiku nenapadanja prema Ukrajini i Evropi SAD i Rusija će produžiti sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja (npr. START) Ukrajina ostaje nenuklearna država (prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja Nuklearna elektrana Zaporožje: Pod nadzorom IAEA, proizvodnja podeljena 50/50 između Rusije i Ukrajine Obrazovni i kulturni programi za toleranciju: Ukrajina usvaja EU standarde za zaštitu manjina, ukidanje diskriminatornih mera na obe strane, zabraniti nacističku ideologiju i aktivnosti Teritorijalna pitanja: Krim, Donjeck i Lugansk de fakto da budu priznati kao ruska teritorija, linija fronta u Hersonu i Zaporožju da bude “zamrznuta” po postojećim granicama, Rusija se odriče drugih teritorija van tih pet regiona, Ukrajina povlači snage iz dela Donjecke oblasti koje kontroliše, i taj deo postaje demilitarizovana tampon-zona Ni Ukrajina ni Rusija neće menjati granice silom, obavezuju se da neće koristiti nasilje za teritorijalne promene Rusija se obavezuje da neće ometati ukrajinsku upotrebu Dnjepra, niti izvoz žita iz Ukrajine preko Crnog mora Humanitarne tačke: Razmena zatvorenika (civilnih i vojnih), povratak dece, program ponovnog spajanja porodica, pomoć žrtvama sukoba Ukrajina da održi izbore 100 dana nakon potpisivanja sporazuma Opšta amnestija: Sve strane da dobiju amnestiju za dela počinjena tokom rata Sporazum da bude pravno obavezujući: Nadgledaće ga "Mirovni savet” sa Donaldom Trampom na čelu Prekid vatre stupa na snagu odmah nakon potpisivanja i povlačenja snaga na dogovorene pozicije

Koliko Rusija kontroliše teritorije u Ukrajini

Prema Rojtersu, Rusija trenutno kontroliše nešto više od 19 odsto teritorije Ukrajine, odnosno oko 115.500 kvadratnih kilometara, otprilike jedan procenat više nego pre dve godine.

Među njima su:

Krim - površina je oko 27.000 km² i celo poluostrvo je pod kontrolom Rusije koja ga je pripojila 2014.

Donbas - čine ga Donjecka i Luganska oblast čija je površina 26.500, odnosno 26.700 km², što znači da ove dve oblasti ukupno imaju 53.200 km² površine. Rusija kontroliše oko 46.570 km² ili 88% Donbasa, od čega čitav Lugansk, a oko 75% Donjecka. Oko 6.600 km² i dalje je pod kontrolom Ukrajine

Zaporožje i Herson - Ukupna površina Zaporoške oblasti je 27.200 km², a Hersonske oko 28.500 km². Rusija kontroliše oko 41.176 km² ili oko 74% obe ove jugoistočne oblasti Ukrajine. Ukrajina kontroliše oko 14.500 km² od ta dva regiona

Harkov, Sumi, Dnjepropetrovsk - Rusija takođe drži manje delove oblasti Harkov, Sumi, Mikolajev i Dnjipropetrovsk. Na području Sumija i Harkova Rusija kontroliše oko 400 km², dok u Dnjipropetrovskoj oblasti drže vrlo mali pojas zemlje u blizini granice, navodi Rojters

Foto: Shutterstock

Rusija bi dobila teritoriju veću od Srbije i Crne Gore zajedno

Donjecka, Luganska oblast, Krim i delovi Hersonske i Zaporoške oblasti koje Rusija kontroliše, kao što je ranije navedeno, čine oko 115.000 kilometara kvadratnih. Poređenja radi, u pitanju je teritorija veća cele Srbije i Crne Gore zajedno.

Površina Srbije i Crne Gore zajedno iznosi oko 102.172 km².

Zašto je Evropa zabrinuta zbog moguće kapitulacije Ukrajine

Evropska zabrinutost proizlazi iz nekoliko vrlo konkretnih i racionalnih strahova:

Strah od presedana, Rusija bi dokazala da sila funkcioniše

Strah da bi sledeće na redu mogle biti članice EU

Strah da će Evropa ostati sama bez američke zaštite

Unutrašnji politički udar za EU

Strah od izbegličkog talasa i haosa u regionu

Evropa bi, dakle, morala da da se osloni na sopstvenu vojnu moć. Već sada se o tome govori otvoreno: zajednička evropska PVO mreža, masivno povećanje proizvodnje municije, formiranje zajedničkih brigada, strateška autonomija u odbrani.

To bi bio "evropski Pentagon", ali trebaće godine i ogromna sredstva (procene idu 500-800 milijardi evra u narednih 10 godina).

EU bi takođe ušla u novu fazu geopolitičkog realizma. Evropa je uvek bila zasnovana na "mekoj sili", a sada se to drastično menja.

Ako Rusija obnovi vojnu moć posle Ukrajine, granica NATO-Rusija postaje duža, nestabilnija, sklonija incidentima.

Baltičke zemlje već uvode nova regrutovanja, Poljska diže izdvajanja na pet odsto BDP-a, Finska militarizuje granicu.

