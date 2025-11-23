Evropski plan za okončanje rada, do kojeg je došao britanski "Telegraph", oštro se razlikuje od Trampovog mirovnog plana. Američki predlozi su naširoko kritikovani kao previše povoljni za Moskvu, jer ustupaju velike delove teritorija Rusiji (izračunali su i koliko tačno kilometara kvadratnih bi Ukrajina predala, odnosno koji procenat ukupne teritorije, a detaljno o tome možete čitati klikom OVDE), smanjuju veličini ukrajinske vojske i zabranjuju NATO snagama ulazak na ukrajinsko tlo.

Nasuprot tome, evropski plan mnogo više podržava Ukrajinu, priznajući ogromne žrtve koje je podnela tokom rata s Rusijom. Među ključnim razlikama u evropskom planu je zahtev da "nema ograničenja" na veličinu ukrajinskih oružanih snaga. Foto: Profimedia, Shutterstock

Za razliku od Trampovog plana, evropski plan ne zabranjuje Ukrajini pridruživanje NATO, a konačna odluka podleže "konsenzusu unutar saveza". Ovo je dugo bila tačka spora i verovatno će razljutiti Rusiju, koja krivi NATO za izbijanje rata i boji se širenja saveza na svojim granicama.

Trampov plan je mnogo pomirljviji prema Moskvi

Evropski plan takođe navodi da Kijev "ne bi bio prisiljen da bude neutralan" i da bi mogao slobodno pozvati "prijateljske snage" da deluju na njegovom tlu ako to želi. Ukrajina bi dobila "snažna, pravno obvezujuća sigurnosna jemstva, uključujući i od SAD, kako bi se sprečila buduća agresija Rusije", dodaje se u evropskom planu.

Evropski plan prihvata da bi trebalo doći do "postupnog" ublažavanja sankcija Rusiji, ali samo ako se pridržava okvira mirovnog plana. Ako bi se prekid vatre prekršio, sankcije bi se automatski ponovno uvele. Foto: Profimedia, Shutterstock

Trampov plan je mnogo pomirljiviji prema Moskvi, predviđajući ukidanje sankcija Rusiji i dugoročne poslovne sporazume između SAD i Rusije u područjima poput rudarstva i veštačke inteligencije. Čak spominje i ponovno pridruživanje zemlje G7.

Evropski plan

Prekid vatre

Kraj rata i dogovori kojima se osigurava da se rat ne ponavlja, kako bi se uspostavila trajna osnova za trajni mir i sigurnost.

Obe strane u sukobu obvezuju se na potpuno bezuslovno primirje u vazduhu, na kopnu i na moru.

Obe strane odmah započinju pregovore o tehničkom sprovođenjupraćenja prekida vatre uz sudelovanje SAD i evropskih zemalja.

Uvodi se međunarodno praćenje prekida vatre pod vođstvom SAD od strane partnera Ukrajine. Praćenje će biti pretežno daljinsko korišćenjem satelita, dronova i drugih tehnoloških alata s fleksibilnom kopnenom komponentom za istragu navodnih kršenja.

Stvoriće se mehanizam putem kojeg strane mogu podnositi izveštaje o kršenjima prekida vatre, istraživati kršenja prekida vatre i raspravljati o korektivnim merama.

Foto: Shutterstock

Humanitarna pitanja i mere izgradnje poverenja

6. Rusija bezuslovno vraća svu deportovanu i ilegalno raseljenu ukrajinsku decu. Proces će podržati međunarodni partneri.

7. Strane u sukobu razmenjuju sve ratne zarobljenike (princip "svi za sve"). Rusija oslobađa sve civilne pritvorenike.

8. Nakon osiguranja održivosti primirja, strane u sukobu preduzimaju mere za humanitarnu pomoć, uključujući porodične posete preko linije kontakta.

Foto: Depositphotos

Jemstva suvereniteta i sigurnosti

9. Suverenitet Ukrajine se poštuje i potvrđuje. Ukrajina nije prisiljena da bude neutralna.

10. Ukrajina dobija snažna pravno obvezujuća sigurnosna jemstva, uključujući i od SAD (sporazum sličan članku 5.) kako bi se sprečila buduća agresija.

11. Nema ograničenja nametnutih Ukrajinskim odbrambenim snagama i odbrambenoj industriji, uključujući međunarodnu saradnju.

12. Države jamci biće ad hok skupina evropskih zemalja i voljnih neevropskih zemalja. Ukrajina je slobodna odlučivati o prisutnosti, naoružanju i delovanju prijateljskih snaga koje je pozvala vlada Ukrajine na svojoj teritoriji.

13. Članstvo Ukrajine u NATO zavisi o konsenzusu unutar Saveza.

14. Ukrajina postaje članica EU.

15. Ukrajina je spremna da ostane nenuklearna država.

Foto: Shutterstock

Teritorije

16. Teritorijalna pitanja biće raspravljena i rešena nakon potpunog i bezslovnog primirja.

17. Teritorijalni pregovori počinju od trenutne linije kontrole.

18. Nakon što se dogovore teritorijalna pitanja, i Rusija i Ukrajina se obvezuju da ih neće menjati silom.

19. Ukrajina ponovno preuzima kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožja (uz sudelovanje SAD) i branom Kahovka. Uspostaviće se mehanizam prenosa kontrole.

20. Ukrajina uživa nesmetan prolaz rekom Dnjepar i kontrolu nad Kinburnskom prevlakom.

Foto: Shutterstock

Privreda, oporavak i reparacije

21. Ukrajina i njeni partneri sprovode privrednu saradnju bez ograničenja.

22. Ukrajina će biti u potpunosti obnovljena i finansijski obeštećena, uključujući i putem ruske suverene imovine koja će ostati zamrznuta dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini.

23. Sankcije nametnute Rusiji od 2014. mogu biti postupno i delimično ublažene nakon što se postigne održivi mir i podložne ponovnom pokretanju u slučaju kršenja mirovnog sporazuma ("snapback").

Foto: Shutterstock

Evropska sigurnosna arhitektura

24. Započeće odvojeni razgovori o Evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, uključujući sve države OESS-a.

Šta je u Trampovom planu?

Osim teritorijalnih ustupaka Ukrajine, u Trampovom planu za Ukrajinu navodi se da bi u slučaju daljnjeg ruskog napredovanja usledio "odlučan koordinisani vojni odgovor". Ne navodi se kakvu bi ulogu SAD imale u toj reakciji.

Plan ima i ekonomske elemente: deo zamrznute ruske imovine koristio bi se za obnovu Ukrajine, sankcije Rusiji bi se ukinule, SAD i Rusija dugoročno bi sarađivali u područjima poput veštačke inteligencije i eksploatacije minerala, a Rusija bi se vratila u G8. Foto: Shutterstock, Profimedia

Sve strane dobile bi amnestiju za postupke tokom rata, što znači da ruski zvaničnici i vojnici ne bi mogli biti kazneno gonjeni za ratne zločine. Plan predviđa i da Ukrajina organizuje izbore u roku od 100 dana od sklapanja dogovora. Zelenski je u septembru istakao da želi izbore nakon što se uspostavi primirje.