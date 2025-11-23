Posebni američki izaslanik Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio razgovarali su o okončanju rata u Ukrajini sa ukrajinskom stranom.

Sastanak je okončan, a odmah po završetku oglasio se Rubio koji je napomenuo da su u pitanju razgovori na kojima je najviše postignuto do sada i da se kreće ka dogovoru.

Nakon Rubija, predstavnik službe ukrajinskog predsednika, Andrej Jermak, potvrdio je da su današnji sastanci bili "vrlo produktivni":

- Postigli smo vrlo dobar napredak i krećemo se prema pravednom i trajnom miru. Ukrajinski narod zaslužuje i želi ovaj mir više od ikoga - naglasio je i zahvalio se "velikim prijateljima", Americi i Donaldu Trumpu.

No, poput američkog šefa diplomatije, napomenuo je da će se rad na mirovnom planu nastaviti te najavio da će Ukrajina "angažovati i svoje evropske prijatelje".

Podsetimo, u petak je američki predsednik Donald Tramp rekao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 tačaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO.