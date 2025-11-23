Posebni američki izaslanik Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio razgovarali su o okončanju rata u Ukrajini sa ukrajinskom stranom. 

Sastanak je okončan, a odmah po završetku oglasio se Rubio koji je napomenuo da su u pitanju razgovori na kojima je najviše postignuto do sada i da se kreće ka dogovoru (više o tome pročitajte na OVOM linku).

Foto: Profimedia

 

 

Nakon Rubija, predstavnik službe ukrajinskog predsednika, Andrej Jermak, potvrdio je da su današnji sastanci bili "vrlo produktivni": 

- Postigli smo vrlo dobar napredak i krećemo se prema pravednom i trajnom miru. Ukrajinski narod zaslužuje i želi ovaj mir više od ikoga - naglasio je i zahvalio se "velikim prijateljima", Americi i Donaldu Trumpu. 

Pročitajte još

Izračunali koliko bi km² Ukrajina predala Rusiji po ugovoru

Izračunali koliko bi km² Ukrajina predala Rusiji po ugovoru

21:44

RUSIJA PRAVI PRAVOSLAVNI TINDER Kad se vojnik s fronta vrati

RUSIJA PRAVI PRAVOSLAVNI TINDER Kad se vojnik s fronta vrati

17:25

ZELENSKI,S KIM SE TO DRUŽIŠ? Skandal u UKR - torbe pune para

ZELENSKI,S KIM SE TO DRUŽIŠ? Skandal u UKR - torbe pune para

07:57

BESNI DUMA: "Lopovska EU, sve ćeš da vratiš!Makar vaša deca"

BESNI DUMA: "Lopovska EU, sve ćeš da vratiš!Makar vaša deca"

21:49

Foto: Profimedia

 

 

No, poput američkog šefa diplomatije, napomenuo je da će se rad na mirovnom planu nastaviti te najavio da će Ukrajina "angažovati i svoje evropske prijatelje".

Podsetimo, u petak je američki predsednik Donald Tramp rekao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 tačaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO.

 

 

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Sport

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi
Vesti

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

#rat u Ukrajini #rat u Ukrajini 2025 #kraj rata u Ukrajini #rat u ukrajini vesti #Andrej Jermak #SAD vesti #Stiv Vitkof #Amerika vesti #Marko Rubio #Ukrajina vesti #Rusija Ukrajina vesti #Rusija vesti pucnjava #rat u Ukrajini mir #Sjedinjene Američke Države vesti #Donald Tramp #Donald Tramp vesti
Komentari 0
ЗАСТРАШУЈУЋЕ УПОЗОРЕЊЕ ВИКТОРА ОРБАНА: Европа има две опције, једна води директно у рат

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat