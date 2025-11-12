Ukrajinski Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) sproveo je čak 70 racija širom zemlje, uključujući pretrese kuća ministra pravde Germana Galuščenka i bliskog saradnika Zelenskog, biznismena Timura Mindiča.

Racije su kulminacija 15-mesečne istrage, tokom koje su istražitelji slušali 1.000 sati snimljenih razgovora. Biro je objavio fotografije vreća punih novčanica dolara i evra na društvenim mrežama, ali nije precizirao gde i kada su zaplenjene.

Pronevereno 100 miliona dolara

Prema NABU-u, operacija Midas se odnosi na državnu nuklearnu kompaniju Energoatom, preko koje je navodno pronevereno oko 100 miliona dolara. Foto: Profimedia

Šemu korupcije velikih razmera vodila je "visokorangirana kriminalna organizacija" na čijem je čelu Mindič. Mreža je takođe uključivala bivšeg savetnika ministra energetike Igora Mironjuka, šefa obezbeđenja Energoatoma Dmitra Basova i četiri zaposlena u odeljenju za podršku poslovanju. Podignute su optužnice protiv sedam osoba zbog sumnje da su učestvovale u šemi korupcije velikih razmera u energetskom sektoru, a petoro njih je pritvoreno. Galuščenko, koji je bio ministar energetike od 2021. do 2025. godine, takođe je pod istragom, saznaje Kijev Independent.

Članovi grupe, prema istrazi, koristili su veze u Ministarstvu energetike i Energoatomu da bi kontrolisali imenovanja osoblja, procese nabavki i novčane tokove. Prema NABU-u, tražili su mito od 10 do 15 procenata vrednosti ugovora.

- U praksi je stvoren sistem u kojem strateškim državnim preduzećem, čiji prihodi prelaze oko 4,7 milijardi dolara, nisu upravljali rukovodioci, nadzorni odbor ili država kao vlasnik, već spoljna osoba bez zvaničnih ovlašćenja, takozvani menadžer u senci - saopštio je NABU.

Tražili mito

Kompanije koje su obavljale radove za državnu kompaniju Energoatom, ili koje su bile dobavljači, bile su primorane da plaćaju mito kako bi osigurale da neće ostati bez plaćanja za već obavljeni posao ili da izgube pravo na buduće ugovore.

- Članovi kriminalne organizacije smatrali su zaštitu energetskih objekata samo izvorom prihoda - navodi se u saopštenju NABU-a. Na audio snimcima se čuje kako "Roket" (kodno ime Mironjuk) naziva izgradnju zaštitnih struktura za energetske objekte "bacanjem novca".

Prema NABU-u, novac je opran u kancelariji u Kijevu u vlasništvu porodice Andrija Derkača, bivšeg ukrajinskog poslanika u bekstvu koji je senator u Rusiji od 2024. godine. Mironuk je nekada bio Derkačev pomoćnik. Foto: Profimedia

Zelenski je pozvao na kažnjavanje umešanih.

Premijerka Julija Sviridenko rekla je da vlada čeka ishod istrage i ponudila je punu saradnju sa organima za borbu protiv korupcije.

Opoziciona stranka Evropska solidarnost, koju predvodi bivši predsednik Petro Porošenko, objavila je da pokreće parlamentarni postupak za smenu celog kabineta. Međutim, malo je verovatno da će predlozi proći u parlamentu, gde saveznici predsednika Zelenskog imaju većinu.

(Jutarnji list)

