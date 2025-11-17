Ruski zvaničnici predložili su osnivanje bračne agencije koja bi pronalazila supruge samcima PRA u Ukrajini.

Julija Belehova, predsednica Komiteta za porodice vojnika otadžbine, tvrdila je da je moskovskim borcima potrebna psihološka rehabilitacija nakon povratka sa fronta. Foto: Profimedia

Ona je u nedelju na forumu "Patriote Urala" volonterima i aktivistima rekla:

- Na kraju krajeva, ko je prvi psiholog za nekoga ko se vraća sa fronta? NJegova žena i njegova porodica. Kada čovek ima dobru ženu pored sebe, sve funkcioniše: rehabilitacija, reintegracija, pronalaženje posla - nastavila je Belehova.

Kremlj je navodno zabrinut da bi loše vođena reintegracija stotina hiljada demobilisanih vojnika mogla da izazove nemire.

Ko su "crne udovice"?

Artem Žoga, izaslanik Vladimira Putina u ruskom Uralskom federalnom okrugu i vojni oficir ruskih posredničkih separatističkih snaga u Donjecku, pozvao je zakonodavce da razviju detaljniji plan za projekat, iako je upozorio da se prema njemu treba oprezno postupati jer je "ljubav komplikovana stvar". Foto: Profimedia

Poslednjih meseci, takozvane "crne udovice" koje varaju ruske vojnike u brak kako bi obezbedile isplate za smrt izazvale su negodovanje javnosti. Isplate mogu biti i 20 puta veće od prosečne ruske plate.

Za ljubav

Nova aplikacija za upoznavanje "For Love" nazvana je "Pravoslavni Tinder" i najavljena je u julu od strane Marije LJvove-Belove, ruske ombudsmanke za prava deteta

Vitalij Milonov, poslanik Državne dume, predložio je u maju da se ruske aplikacije za upoznavanje kreiraju "na osnovu Pravoslavne crkve".

U brošuri na svojoj veb stranici, aplikacija "Za ljubav" cilja one koji traže partnere koji otelotvoruju "tradicionalne vrednosti", uključujući "patriotizam", "služenje otadžbini i odgovornost za njenu sudbinu", "istorijsko sećanje" i "jedinstvo naroda Rusije". Foto: Profimedia

"Za ljubav" je takođe promovisana na nizu pravoslavnih i nacionalističkih Telegram kanala, uključujući i Pavla Ostrovskog, poznatog blogera-sveštenika, koji se može pohvaliti sa skoro 250.000 pratilaca na aplikaciji.

Korisnici su rekli Verstki, ruskom nezavisnom istraživačkom mediju, da aplikaciju uglavnom čine vojnici koji se identifikuju kao pravoslavni hrišćani i da je seksualni kontekst zabranjen.

Kao deo niza mera usmerenih na suzbijanje niske stope nataliteta, ruska vlada je 2024. godine objavila zabranu "propagande bez dece" i uvela isplate učenicama koje zatrudne.

(telegraph.co.uk)

