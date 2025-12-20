Glumica Olga Odanović proteklih godina spada u omiljene u domaćim televizijskim serijama, gde je beskrajno šarmantna u ulogama žena sa kojima nema rasprave.

Definitivno najpopularnija bila je kao Zlatana Raković u seriji "Selo gori, a baba se češlja", ali ništa manje simpatična i voljena nije bila kao Milijarda u "Vojnoj akademiji" ili kao, u poslednje vreme, Mileva u seriji "Radio Mileva".

Pored velike karijere na televiziji, Olga Odanović je izgradila zavidnu karijeru u teatru, u stalnom je angžmanu pozorišta "Boško Buha", a od 2006. godine bila je prvakinja drame Narodnog pozorišta. Foto: ATA images

Iako je i u ranoj mladosti, od početka glumačke karijere, igrala u uspešnim filmovima i serijama, ona je u ovom periodu najpoznatija po manjoj, ali nezaboravnoj ulozi koju je glumila u čuvenom "Boljem životu".

Foto: RTS printskrin

Kao koleginica Dragiše Gige Popadića, njena junakinja je mlada lepotica koja za Osmi mart odlazi sa ostatkom ženskog kolektiva u Solun.

Tamo se sjajno provodi, pleše i lomi tanjire, a usput se zaljubljuje u grčkog pevača, s kojim provodi noć i, zatim, uvlači Gigu u nevolje kada ga na carini zamoli da joj prenese zlatni lančić koji je dobila za uspomenu od ljubavnika.

Iako je imala svega nekoliko scena, Olga je obeležila ovu epizodu "Boljeg života", emitovanu premijerno 21. oktobra 1990. godine, a izgledala je, kao i danas, prelepo. Foto: RTS printskrin

Pre tri godine glumica je, inače, donela odluku da ode u penziju čim stekne uslov kako bi oslobodila mesto nekom mlađem kolegi ili koleginici.

- Ja ću verovatno otići i osloboditi mesto nekom mlađem glumcu koji će biti ponosan što je u ovom pozorištu, jer Narodno pozorište to zaslužuje. To ne znači da ću se odreći glume, već pre svega moja potreba i moja luka gde se ja usidrim. Ja ću ovde igrati predstave koje imam i trudiću se da dajem maksimum ono što je u mojim granicama mogućnosti - istakla je tada Olga za medije.

