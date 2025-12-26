Koliko puta ste do sada imali prilike da vidite bogataše iz Dubaija i Katara kako se na društvenim mrežama hvale lavovima kao svojim kućnim ljubimcima? A, u našem komšiluku?

Na društvenoj mreži Fejsbuk je osvanuo snimak Albanca koji ispred kuće, umesto psa čuvara, drži lava. Snimak počinje tako što komšija otvara kapiju i seda na stepenice ispred lava, a lav prilazi, njuši ga, a potom otvara čeljusti i hvata ga za vrat.

Iste sekunde u kadar uleće gazda i lupa lavu šamar, koji potom odlazi i šeta ka kapiji.

(Telegraf)

