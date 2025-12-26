Koliko puta ste do sada imali prilike da vidite bogataše iz Dubaija i Katara kako se na društvenim mrežama hvale lavovima kao svojim kućnim ljubimcima? A, u našem komšiluku?

Na društvenoj mreži Fejsbuk je osvanuo snimak Albanca koji ispred kuće, umesto psa čuvara, drži lava. Snimak počinje tako što komšija otvara kapiju i seda na stepenice ispred lava, a lav prilazi, njuši ga, a potom otvara čeljusti i hvata ga za vrat.

 

 

Iste sekunde u kadar uleće gazda i lupa lavu šamar, koji potom odlazi i šeta ka kapiji.

Pročitajte još

Progovorila ljubavnica zbog čije AFERE je brujao svet

Progovorila ljubavnica zbog čije AFERE je brujao svet

18:40

Dobila na lutriji, pa poginula - novcem spasila jedan život

Dobila na lutriji, pa poginula - novcem spasila jedan život

08:09

ŽENA IZ PAKLA Muža držala u kavezu za pse,mesecima ga mučila

ŽENA IZ PAKLA Muža držala u kavezu za pse,mesecima ga mučila

12:04

"NE DIRAJTE ME!" Političar napao novinarku -rukom ka grudima

"NE DIRAJTE ME!" Političar napao novinarku -rukom ka grudima

17:51

(Telegraf)

AMERI U NEVERICI! Jokić posle partije veka uradio nešto što niko nije očekivao! Zaključao se u svlačionicu i... OVO JE NEMOGUĆE! (FOTO)
Sport

AMERI U NEVERICI! Jokić posle partije veka uradio nešto što niko nije očekivao! Zaključao se u svlačionicu i... OVO JE NEMOGUĆE! (FOTO)

KAKVA POZA! Ana Ivanović se slikala u izazovnom izdanju (FOTO)
Sport

KAKVA POZA! Ana Ivanović se slikala u izazovnom izdanju (FOTO)

BONUS VIDEO:

#Albanija #kućni ljubimac #Albanija vesti #lav kućni ljubimac
Komentari 4
СЕВЕРНА КОРЕЈА ОТКРИВА ПРВУ ПОДМОРНИЦУ СА НУКЛЕАРНИМ РАКЕТАМА: Колико ефикасно може да погоди Сједињене Државе?

SEVERNA KOREJA OTKRIVA PRVU PODMORNICU SA NUKLEARNIM RAKETAMA: Koliko efikasno može da pogodi Sjedinjene Države?