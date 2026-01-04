Vesna Zmijanac danas je posebno raspoložena, budući da će danas oduvati svećice sa rođendanske torte, a samo delić proslave podelila je njena ćerka Nikolija Jovanović.

FOTO: Printskrin Instagram nikolijajovanocic

Ona je na Instagramu objavila fotografiju mame koja je pozirala sa širokim osmehom i velikim buketom cveća u ruci.

- Rođendanska devojka - napisala je Nikolija u opisu fotografije na kojoj pevačica pozira sa šarenim cvećem koji je dominirao na fotografiji.

Izašla iz bolnice pa se oglušila o savete doktora

Pevačica Vesna Zmijanac krajem decembra je imala nastup u jednoj beogradskoj kafani i to je bio ujedno prvi put da se pojavila u javnosti nakon što je izašla iz bolnice.

Inače, pred nastup je Vesna Zmijanac progovorila o svom zdravstvenom stanju.

- Jesam, jesam dobro sam, srce sam operisala pre 3 godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad ja idem na kontrolu oni smisle da sam se opet operisala, a u stvari nije ništa strašno. Doktor mi govori da ne smem da pušim, da radim, da jedem, mislim... a ja ne poštujem ništa od toga, rekla je i progovorila o poslu.

- Godina je bila radna. Ja ne umem da mirujem, mogu 7 dana, ali posle ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim - rekla je Vesna i otkrila kako provodi praznike, ali i da li će zvati Nikoliju i Relju na svoj koncert u Areni.