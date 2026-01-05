Na prvom mestu su Rakovi, sa svojom dubokom emocionalnom povezanošću i željom za harmonijom. Iako mogu biti osetljivi, njihova sposobnost da razumeju druge često ih vodi ka opraštanju, posebno onima koji su im bliski.

Foto: Profimedia

Zatim su tu Ribe, koje su kao magnet za tuđe probleme i patnje. NJihova intuitivna priroda omogućava im da vide iza fasade i pruže drugu šansu, verujući u mogućnost promene i rasta. Foto: Profimedia

Ne možemo zaboraviti na Vage, koje su posrednici u svetu sukoba. NJihova težnja ka dobrom balansu i pravičnosti čini ih spremnima da razmotre sve strane pre nego što donesu odluku o opraštanju.

BONUS VIDEO:

(Krstarica)