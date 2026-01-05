Na prvom mestu su Rakovi, sa svojom dubokom emocionalnom povezanošću i željom za harmonijom. Iako mogu biti osetljivi, njihova sposobnost da razumeju druge često ih vodi ka opraštanju, posebno onima koji su im bliski.

Zatim su tu Ribe, koje su kao magnet za tuđe probleme i patnje. NJihova intuitivna priroda omogućava im da vide iza fasade i pruže drugu šansu, verujući u mogućnost promene i rasta.

Ne možemo zaboraviti na Vage, koje su posrednici u svetu sukoba. NJihova težnja ka dobrom balansu i pravičnosti čini ih spremnima da razmotre sve strane pre nego što donesu odluku o opraštanju.

