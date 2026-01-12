Pritom je izraz specijalna vojna operacija upotrebio na isti način na koji ga Moskva koristi za opisivanje rata u Ukrajini koji su pokrenuli u februaru 2022. godine, piše Ukrajinska Pravda.

Kako piše Meduza, ruski nezavisni medij sa sedištem u Letoniji, Solovjov je pritom kao primer naveo postupke Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli, ocenivši da su time "pogazile međunarodno pravo".

Prema njegovim rečima, događanja u Jermeniji za Rusiju su daleko bolnija i značajnija od situacije u Venecueli, upozorivši da bi gubitak Jermenije, ali i destabilizacija Srednje Azije, predstavljali veliki bezbednosni problem za Moskvu. Foto: Depositphotos

Smatra da imaju pravo na to

Solovjov je otvoreno doveo u pitanje važnost međunarodnog prava, kazavši da bi Rusija, ako je zbog nacionalne bezbednosni pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini, iz istih razloga mogla preduzeti slične poteze i na drugim područjima koja smatra delom svoje sfere uticaja.

Na njegove izjave reagovalo je jermensko Ministarstvo spoljnih poslova, koje je ruskom ambasadoru u Jerevanu uručilo prosvetnu notu. U njoj se izražava "duboka ogorčenost" zbog komentara iznesenih u emisiji državne ruske televizije, uz poruku da su takve izjave nespojive s prijateljskim odnosima između Jermenije i Rusije.

Foto: Depositphotos

Solovjovljevi istupi dolaze u osetljivom trenutku za region, nakon što su Jermenija i Azerbajdžan, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, potpisali mirovni sporazum.

Sporazum su 8. avgusta u Beloj kući potpisali azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev i jermenski premijer Nikol Pašinjan, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trampa, a uključuje i ustostavljanjetranzitnog koridora nazvanog "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet".

BONUS VIDEO: