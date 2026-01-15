Kako je ocenio u intervjuu za Rojters, predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman je da napravi dogovor".

Međutim, na pitanje u čemu je zastoj, Tramp je odgovorio: "Zelenski."

"Mislim da je Ukrajina manje spremna da postigne dogovor. Moramo da nateramo predsednika Zelenskog da se složi sa tim", rekao je Tramp. Foto: GROK veštačka inteligencija X

Prošle sedmice predsednik Ukrajine je rekao da Kijev nikada neće biti prepreka miru.

Zelenski isključuje bilo kakve teritorijalne ustupke

Moskvi, navodeći da Kijev nema pravo prema Ustavu zemlje da se odrekne bilo koje teritorije.

