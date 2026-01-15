Kako je ocenio u intervjuu za Rojters, predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman je da napravi dogovor".

Međutim, na pitanje u čemu je zastoj, Tramp je odgovorio: "Zelenski."

"Mislim da je Ukrajina manje spremna da postigne dogovor. Moramo da nateramo predsednika Zelenskog da se složi sa tim", rekao je Tramp.

Foto: GROK veštačka inteligencija X

 

Prošle sedmice predsednik Ukrajine je rekao da Kijev nikada neće biti prepreka miru.

Zelenski isključuje bilo kakve teritorijalne ustupke

Pročitajte još

PRETI BOMBAMA I ZOVE AMERE DA ODU: Tramp šalje poruku Iranu?

PRETI BOMBAMA I ZOVE AMERE DA ODU: Tramp šalje poruku Iranu?

21:35

IZBEGAO ODGOVOR: Pretnja SAD drugoj NATO članici prihvatljiva?

IZBEGAO ODGOVOR: Pretnja SAD drugoj NATO članici prihvatljiva?

18:11

Predlog zakona o aneksiji Grenlanda pred američkim Kongresom

Predlog zakona o aneksiji Grenlanda pred američkim Kongresom

21:45

ŠEF KABINETA ZELENSKOG Ranjavan dvaput, Rusi mu otrovali ženu

ŠEF KABINETA ZELENSKOG Ranjavan dvaput, Rusi mu otrovali ženu

19:00

Moskvi, navodeći da Kijev nema pravo prema Ustavu zemlje da se odrekne bilo koje teritorije.

"U DUBOKOM SNEGU ARKTIČKIH PLANINA...." "Politiko" prenosi: Britanski marinci na severu Norveške započeli pripreme za rat sa Rusijom
Planeta

"U DUBOKOM SNEGU ARKTIČKIH PLANINA...." "Politiko" prenosi: Britanski marinci na severu Norveške započeli pripreme za rat sa Rusijom

GOTOVO JE! Dušan Vlahović napušta Juventus, počinje era posle Srbina (FOTO)
Sport

GOTOVO JE! Dušan Vlahović napušta Juventus, počinje era posle Srbina (FOTO)

BONUS VIDEO:

#Donald Tramp #Vladimir Zelenski #Volodimir Zelenski #Vladimir Putin #rat u Ukrajini #Ukrajina vesti #rat u Ukrajini mir #Rusija vesti #SAD vesti #Amerika vesti
Komentari 9
ТРАМП ПРЕТИ НАПУШТАЊЕМ НАТО-А ЗБОГ ГРЕНЛАНДА: Да ли то заиста може да уради?

TRAMP PRETI NAPUŠTANJEM NATO-A ZBOG GRENLANDA: Da li to zaista može da uradi?