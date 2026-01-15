U Beogradu je sinoć održana premijera filma "Saučesnici", a crvenim tepihom privukli su pažnju i glumac Lazar Ristovski i glumica Danica Ristovski, viđeni zajedno po prvi put nakon razvoda.

Danica je stigla prva i zasenila sve prisutne elegantnom crnom suknjom do poda, sa rukavicama i sunčanim naočarima, što je izazvalo oduševljenje fotografa i prisutnih. Ipak, kada su je mediji upitali o razvodu, njen ton se naglo promenio. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumica tumači jednu od upečatljivih uloga u filmu, frizerku Slavicu, i tom prilikom je otkrila detalje o projektu:

- Dopalo mi se što mogu da budem deo projekta koji će uticati na čovekovu svest, stav, grižu savesti i odluku šta je ispravno u životu, a šta ne. Pozitivnih likova u filmu skoro i nema, ali ono što je interesantno i što je veliki kvalitet filma je to da publika vidi primarnog krivca zašto je kriv, zbog čega odluči da ne prizna krivicu, a mi junaci filma između sebe to ne znamo, samo znamo svoj deo. Ovo je pre svega priča o ljudskom karakteru i naravi, nečemu što čovek tokom života stiče - rekla je glumica za medije.

Na pitanje da li se posle razvoda posvetila sebi, Danica je odgovorila drsko:

- Ja moram vas da pitam, šta se to vas tiče? Šta mislite? Zdravo - rekla je ona i napustila intervju. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedugo potom, crvenim tepihom je prošetao i Lazar Ristovski, vidno raspoložen, a ubrzo je stigao i Daničin sin Jovan sa suprugom LJiljanom, koji je seo pored majke.

(Srbija Danas)

