Čedomir Jovanović tvrdi da je prevaren i da se trenutno utvrđuju sve okolnosti slučaja o kojem se poslednjih sati intenzivno govori na društvenim mrežama.

Kako kaže, reč je o zakonskoj proceduri koja je u toku i u kojoj, prema njegovim rečima, nema ničeg spornog.

Zabrinut zbog spekulacija

Kada je ekipa "Kurira" kontaktirala političara, rekao je da se nalazi u gradu na sastanku, ali je pristao da da izjavu:

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Pre vašeg poziva usijale su se mreže, kako su mi rekli prijatelji koji su me i prekinuli usred sastanka. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom.

- Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima.

Ne dešava se ništa neregularno niti sporno, osim što smo svi prevareni. U mom slučaju je sve zasnovano na falsifikatima, što je sud već utvrdio. Manje-više delim sudbinu sa još oko 170 poverilaca. Eto, pozdrav hejterima - poručio je Jovanović.

(Kurir)

BONUS VIDEO: