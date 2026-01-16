Pevačica Jelena Rozga (48) pre nekoliko godina susrela se sa zdravstvenim problemom, a tome je uvek otvoreno govorila u javnosti.

Ona ne krije da je problemi sa zdravljem sputavaju u svakodnevnici, ali da pokušava da ostane pozitivna.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"... Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je Rozga.

Foto: D. Milovanović

 

 

Jednom prilikom je otkrila svoju tačnu dijagnozu.

- Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - rekla je.

