Političar Čeda Jovanović prošao je juče kroz pravu dramu kada su mu izvršitelji zakucali na vrata stana u kojem trenutno živi sa prijatelj Acom Kosom, a u kojem je nekada živeo sa bivšom suprugom Jelenom od koje se razveo. Čeda i Aca su se potom vratili u stan i Jovanović je ispričao gde je nastao problem.

Naime, dok Čeda Jovanović prolazi kroz turbulentan period, njegova bivša supruga Jelena Jovanović se, kako je "Blic" pisao pre nekoliko meseci odselila u Ameriku i našla je novu ljubav sa kojom uživa. Tada je političar u svojoj objavi to misterizno i nagovestio na Instagramu rečima: "Jela u novom svetu živi prve dane novog života". Foto: ATA images

- Anđa sa drugaricom na prvom treningu u gym-u, Zora u Edinburgu "broji sitno" do uskršnjeg raspusta u Beogradu, Jana u Parizu, Mihajlo pred put u Barselonu u Engleskoj piše akreditacije za master, Jela u novom svetu živi prve dane novog života - napisao je Čeda uz snimak dok sedi na krevetu i peva, a u jednom trenutku mnogima se učinilo i da briše suze sa lica, što je mnoge ganulo i rastužilo.

Inače, Čedomir Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

