Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je od strane policijskih službenici PS Novi Beograd da ih je pozvao javni izvršitelj i prijavio da dva lica stoje ispred stana u kojem treba da izvrši popis stvari prema donetom rešenju o izvršenju, kao i da nema fizičkog kontakta, niti pretnji.

Postupajući po prijavi, policijski službenici su izašli na mesto događaja, utvrdili da nije došlo do narušavanja javnog reda i mira, da nije bilo fizičkog kontakta između izvršitelja i drugih lica, te da nikome nisu upućene pretnje.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Na osnovu navedenog činjeničnog stanja koje je preneto dežurnom javnom tužiocu, javni tužilac je naložio postupajućim policijskim službenicima da prikupe potrebna obaveštenja od svih lica koja su se nalazila na mestu događaja, te da se tužilaštvu u što kraćem roku dostavi izveštaj o postupanju i službene beleške o obaveštenju primljenom od građana.

Nakon što policijski službenici postupe po nalozima, javni tužilac će preduzeti sve radnje iz svoje nadležnosti u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke.

Oglasio se i Čeda Jovanović

Kada je ekipa "Kurira" kontaktirala političara, rekao je da se nalazi u gradu na sastanku, ali je pristao da da izjavu:

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Pre vašeg poziva usijale su se mreže, kako su mi rekli prijatelji koji su me i prekinuli usred sastanka. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka  jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima.

Ne dešava se ništa neregularno niti sporno, osim što smo svi prevareni. U mom slučaju je sve zasnovano na falsifikatima, što je sud već utvrdio. Manje-više delim sudbinu sa još oko 170 poverilaca. Eto, pozdrav hejterima - poručio je Jovanović.

(Kurir)

