Juče se na Novom Beogradu ispred zgrade političara Čedomira Jovanovića odvijala drama kada su izvršitelji i policija dolazili u njegov stan gde živi sa prijateljem Acom Kosom.

Posle burnog dana, kada su mnogi mislili da će se njih dvojica iseliti iz spornog stana, Čeda i Aca su se sada oglasili te pokazali gde se nalaze.

Oni su otišli do marketa da kupe potrebne namirnice za spremanje hrane a političar je u jednom trenutku pokazao da uzima i zaleđenu u kesu sa hranom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Još jedan ludi dan iza nas, idemo u nove pobede i da spremamo večeru - pričali su Aca i Čeda, raspoloženi i nasmejani.

