Biljana je rođena u Libiji, u srpskoj porodici, ali je detinjstvo i mladost provela u Sankt Peterburgu, gde je odrasla i formirala se kao ličnost. Posle gotovo dvadeset godina života u Rusiji, donela je odluku da se vrati u Srbiju i započne novo poglavlje u Beogradu, gde danas živi sa suprugom iz Srbije i njihovo troje dece.

Za Jutjub kanal „Attic life“ otvoreno je govorila o razlikama u načinu života u Rusiji i Srbiji, ali i o kulturološkom šoku koji je doživela po povratku u zemlju svojih roditelja.

„Tamo sam bila svoja, ovde sam doživela šok“

– Meni nije bilo čudno da živim tamo, nego mi je bilo čudno da se vratim ovde. To su dve potpuno različite realnosti. Ja sam Srpkinja po papirima i po roditeljima, ali sam se tamo osećala kao da sam svoj na svome. Povratak u Srbiju bio je pravi šok – ispričala je Biljana.

Kako kaže, tek tada je shvatila da je u Rusiji nesvesno usvojila brojne navike koje u Srbiji nisu nailazile na razumevanje. Foto: Jutjub printskrin/Attic Life

– Pokušala sam neke stvari da prenesem ovde i videla da to jednostavno ne funkcioniše – dodala je, a kao primer navela je, verovali ili ne, sladoled.

Sladoled usred zime? „Gledali su me čudno“

– Ja obožavam sladoled i jedem ga tokom cele godine. Zima, minus, kapa, šal – nije važno. U Rusiji je to normalno, frižideri rade cele zime. Ovde sam jedva našla poslastičarnicu, a ljudi su me gledali kao da se pitaju da li sam normalna – rekla je Biljana kroz smeh.

Ipak, priznaje da se situacija poslednjih godina u Srbiji znatno promenila, naročito kada je reč o ruskim proizvodima.

– Kada smo se doselili, nismo mogli da nađemo običan crni čaj. Samo kamilica i nana. Crni čaj – nigde. A danas ga ima u svakoj prodavnici – istakla je ona.

„Prvu godinu u Srbiji bila sam u depresiji“

Preseljenje u Srbiju za Biljanu nije bilo nimalo lako, jer, kako kaže, iako je poreklom Srpkinja, nikada ranije nije živela u Srbiji.

– Prvih godinu dana bila sam u ozbiljnoj depresiji. Dođeš u zemlju gde nikoga ne poznaješ, osim par rođaka koji imaju svoje živote. Niko nije dužan da te zabavlja. Moraš sam da se snađeš, upoznaš ljude, kulturu, sistem – priznala je. Foto: Jutjub printskrin/Attic Life

Iako tečno govori srpski, ni jezik joj u početku nije bio potpuno lak.

– Govor mi nije bio problem, ali jeste pisanje. Navikla sam samo na ćirilicu. Latinica mi je bila užasna, rukopis katastrofa. Sad je bolje – rekla je Biljana.

„Deca u Srbiji imaju manje discipline nego u Rusiji“

Jedna od tema koja često izaziva rasprave u njenoj porodici jeste način vaspitanja dece.

– To je tema zbog koje imam nesuglasice sa suprugom. U Srbiji deca imaju mnogo manje discipline nego u Rusiji – iskrena je Biljana.

Prema njenim rečima, ruski roditelji posvećuju više pažnje oblikovanju deteta kao ličnosti.

– U Rusiji se roditelji mnogo više bave decom. Za mene je bio šok da vidim roditelje na igralištu koji sede sa strane i gledaju u telefon, dok se deca sama snalaze – objasnila je.

Muzeji, pozorište i obrazovanje kao temelj

Biljana ističe da ju je život u Sankt Peterburgu snažno oblikovao.

– Odrasla sam u gradu koji te stalno gura ka kulturi. Kod nas je obrazovanje bilo izuzetno važno. Jedan vikend muzej, drugi vikend drugi muzej, pa pozorište, pa pozorište dolazi u školu – ispričala je.

Smatra da Srbiji i dalje nedostaje kulturnog sadržaja, ali priznaje da je napredak očigledan.

– Mnogo je bolje nego pre. Ima više izložbi, novih prostora, sadržaja. Sve je bogatije i brže nego pre pet ili deset godina – rekla je Biljana.

„Srbi imaju potpuno pogrešnu sliku o Rusima“

Biljana je razbila i česte stereotipe koje Srbi imaju o Rusima.

– LJudi misle da su Rusi hladni, zatvoreni, nedruželjubivi. To je površan stereotip. Smatraju da Rusi ne žele nikoga sa strane, a to jednostavno nije tačno. To dolazi iz nerazumevanja – objasnila je.

Dve domovine, jedno srce

Iako je život deli između dve kulture, Biljana danas Srbiju naziva svojim domom.

– Ne mogu da kažem da Rusija nije moja domovina, jer se tamo tako osećam. Ali i Srbija je moja domovina, samo na drugačiji način. Kao odnos starijeg i mlađeg deteta – zaključila je, prenosi Mondo.

