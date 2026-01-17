Misteriozna bolest, poznata kao "Havanski sindrom", prvi se put pojavila krajem 2016. godine kada je grupa američkih diplomata stacioniranih u kubanskoj prijestolnici Havani počela da prijavljiuje simptome slične povredama glave, uključujući vrtoglavicu i ekstremne glavobolje. U sledećim godinama, prijavljeni su slični slučajevi širom sveta.

Tokom protekle decenije, stručnjaci su pokušavali da utvrde da li su zvaničnici bili žrtve nekog oblika napada, ali nikada nije bilo dovoljno dokaza.

Ali sada se veruje da bi uređaj, kupljen u tajnoj operaciji, mogao biti uzrok problema. Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD kupilo je uređaj u poslednjim danima administracije DŽoa Bajdena.

Još uvek je u fazi testiranja i traje debata o njegovoj vezi sa nekoliko desetina zdravstvenih incidenata koji ostaju zvanično neobjašnjeni, piše CNN, napominjući da nije poznato gde ili od koga je uređaj kupljen. Foto: Profimedia

Uređaj, koji sadrži ruske komponente, proizvodi pulsirajuće radio talase, a neki stručnjaci i akademici veruju da bi to mogao biti uzrok niza incidenata.

S obzirom na to, ponovo se rasplamsala kontroverzna debata unutar američke administracije. Misteriozna bolest frustrira i medicinsku zajednicu.

Naime, testovi na obolelim osobama se često sprovode dugo nakon pojave sindroma, što otežava razumevanje incidenta.

Obaveštajna komisija koja je istraživala uzrok saopštila je 2022. godine da su neki od incidenata možda uzrokovani „pulsirajućom elektromagnetnom energijom“ iz spoljnog izvora. Foto: Depositphotos

Godinu dana kasnije, saopšteno je da se nijedan od slučajeva ne može povezati sa stranim protivnikom, smatrajući malo verovatnim da je neobjašnjiva bolest rezultat ciljane kampanje neprijatelja Sjedinjenih Država.

S druge strane, mnoge žrtve veruju da postoje obaveštajni podaci koji dokazuju da Rusija stoji iza njihovih bolesti. Bolest je neke primorala na prevremeno penzionisanje.

Neki sadašnji i bivši oficiri CIA izrazili su zabrinutost da je agencija razvodnila svoju istragu.

Foto: Depositphotos

Inače, Havanski sindrom je misteriozno stanje koje pogađa diplomatsko, obaveštajno i vojno osoblje SAD-a i Kanade na inostranim lokacijama, obeleženo iznenadnim neurološkim simptomima (glavobolja, vrtoglavica, kognitivni problemi) nakon zvučnih ili pritisnih fenomena, sa teorijama koje variraju od mikrotalasnog oružja do psiholoških uzroka, ali uzrok ostaje nepoznat.

Ključne karakteristike i simptomi:

Akutni početak: Često počinje naglim, lokalizovanim zvukom (škripa, kliktanje) i osećajem pritiska.

Hronični simptomi: Traju mesecima i uključuju probleme s ravnotežom, glavobolje, nesanicu, kognitivne probleme.

Širenje: Slučajevi su prijavljeni ne samo na Kubi, već i u Kini, Indiji, Evropi i Vašingtonu.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Državni sekretar Entoni DŽ. Blinken se virtuelno sastaje sa zaposlenima u Stejt departmentu pogođenim anomalnim zdravstvenim incidentima u Vašingtonu, 16. marta 2022.

Mogući uzroci (i dalje pod istragom):

Pulsirajuća energija: Neki veruju da je u pitanju usmerena, impulsna energija, poput mikrotalasa, kao oblik tajnog oružja.

Psihološki faktori: FBI je prvobitno sugerisao da su uzroci mogli biti psihološki, povezani sa stresom, iako su noviji izveštaji nagoveštavali mikrotalase.

Zarazne bolesti/Hemikalije: I ove opcije su razmatrane, ali bez definitivnih dokaza.

Trenutno stanje:

Uprkos raznim studijama (uključujući one koje su isključile strane sile kao verovatne uzročnike), uzrok ostaje nepoznat. Nekoliko stotina zvaničnika je prijavilo simptome, a neki i dalje traže brigu i objašnjenje.

Ukratko, radi se o misterioznom zdravstvenom fenomenu koji je pogodio američke zvaničnike, a čiji koren (bilo da je tehnološki, biološki ili psihološki) još uvek nije precizno utvrđen.

BONUS VIDEO: