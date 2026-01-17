Britansko Ministarstvo odbrane planira dramatično da podigne starosnu granicu za stratešku rezervu sa dosadašnjih 55 na 65 godina. To znači da bi u slučaju rata ili ozbiljnih priprema za rat u borbene ili potporne uloge mogli da budu pozvani i veterani stari do 65 godina. Prema novim pravilima koja bi trebalo da stupe na snagu tokom 2026. godine, prag za aktiviranje rezervi više neće biti samo direktni napad na Ujedinjeno Kraljevstvo, nego i faza 'priprema za rat'. Time se otvara mogućnost masovnog pozivanja desetina hiljada bivših vojnika koji su već napustili aktivnu službu.

"Ne možemo da isključimo da će se u borbenim ili potpornim ulogama naći i 65-godišnjaci", izjavio je za britanski Ekspres izvor iz Ministarstva obrane. "Mnogi od njih imaju dragoceno iskustvo iz operacija u Iraku i Avganistanu. NJihovo znanje moglo bi da bude ključno u sajber obrani, logistici, obuci ili čak u zapovednim strukturama u kriznim situacijama", dodao je izvor.

Strateška rezerva trenutno broji oko 95.000 članova, no problem je što Ministarstvo odbrane nema tačan uvid gde se svi ti ljudi trenutno nalaze jer sistem praćenja nije ažuriran godinama. Zbog toga se uvode obvezne promene za sadašnje pripadnike rezervi, dok će se za one koji su već otišli iz vojske navodno primenjivati dobrovoljni princip, barem u prvoj fazi. Foto: Profimedia

General Pol Grifits, bivši visoki zvaničnik britanske vojske, podržava ove promene.

"U današnjem svetu moramo da imamo najširi mogući bazen iskusnih ljudi spremnih da brane zemlju. Ne radi se samo o mladim vojnicima – iskustvo je zlata vredno", rekao je on.

Odluka dolazi u trenutku kada britanska vlada intenzivno govori o pripremi za potencijalni sukob velikih razmera, uključujući scenarije Trećeg svetskog rata. Paralelno se povećavaju ulaganja u odbranu, obnavljaju se zalihe municije i modernizuju oružane snage. Promene u pravilima strateške rezerve moraće da prođu kroz parlament, ali prema svemu sudeći, većina zastupnika podržava jačanje odbrambene spremnosti u nestabilnom geopolitičkom okruženju.

