- Premijer ne planira da razgovara sa predsednikom Putinom. NJegov cilj je, očigledno, da podrži Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira i da zemlju postavi u najjaču moguću poziciju da nastavi borbu i preduzme korake ka mirovnim pregovorima - rekao je portparol novinarima.

Portparol je dodao da ruski predsednik „do sada nije pokazao nikakve znake“ da želi da okonča rat u Ukrajini.

Takođe je naglasio da je britanska vlada u „redovnom“ kontaktu sa ruskom vladom, posebno preko svoje ambasade u Moskvi, prenosi Hina. Foto: Profimedia

„Pozicija destruktivne prirode“

Kremlj je ranije u petak opisao kao „pozitivno“ to što su neke evropske zemlje izrazile spremnost da nastave dijalog obustavljen nakon početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine.

Putinov portparol Dmitrij Peskov istovremeno je kritikovao stav Ujedinjenog Kraljevstva, rekavši da ono „za sada ostaje na radikalnim stavovima“ i „ne želi da doprinese uspostavljanju mira“.

- Stav Londona je destruktivan - rekao je Peskov. Foto: Profimedia

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je početkom januara da je „došlo vreme kada bi i Evropa trebalo da razgovara sa Rusijom“, zalažući se za evropskog „specijalnog izaslanika“ koji bi im omogućio da govore jednim glasom.

Francuski predsednik Emanuel Makron je u decembru 2025. godine rekao da bi Evropljani „imali koristi od ponovnog razgovora sa Vladimirom Putinom“ kao dela „sveobuhvatnog dijaloga sa Rusijom“, dok je nemački kancelar Fridrih Merc u sredu potvrdio da bi „pronalaženje dugoročne ravnoteže sa Rusijom“ omogućilo Evropskoj uniji da „sa većim poverenjem gleda u budućnost“. Foto: Profimedia evropski lideri

Otkako je američki predsednik Donald Tramp obnovio kontakt sa svojim ruskim kolegom, zagovornici obnove dijaloga tvrde da Evropa, ostajući po strani, rizikuje da bude samo pregovarački adut u mogućem političkom rešenju rata u Ukrajini, a šire i u obnovi odnosa između SAD i Rusije.

