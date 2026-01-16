Grenlandska ministarka spoljnih poslova rasplakala se dok je opisivala "intenzivan pritisak" i pretnje Donalda Trampa da će preuzeti teritoriju.

Vivijan Mocfelt i danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen sastali su se u sredu u Beloj kući sa američkim potpredsednikom DŽej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom na razgovorima koji su se završili "temeljnim neslaganjem".

- U našem sektoru smo jako naporno radili, iako nas nema puno - rekla je za nacionalnu televiziju KNR posle razgovora. - Obično ne bih volela da izgovorim ove reči, ali reći ću ih: vrlo smo jaki. Dajemo sve od sebe. Ali posljednjih dana, naravno... Foto: TV KNR printskrin

Modžfelt se nakratko slomila i suzdržavala suze dok je govorila: - Jako sam emotivna. Preplavljena sam. Poslednji dani bili su teški. Naše pripreme i sve veći pritisak, bilo je intenzivno". Naglasila je da je vlada Grenlanda "snažna" i obećala da će raditi "kako bi se osiguralo da grenlandski narod u zemlji može da se oseća sigurno i živi sigurno", dodajući: - Koristimo sve svoje snage kako bismo to postigli dok nastavljamo rad.

Američki predsednik jasno je dao do znanja da želi tu teritoriju, za koji je više puta tvrdio da je ključna za "nacionalnu bezbednost". No, naišao je na žestok otpor širom Evrope. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak da bi svaki pokušaj članice NATO-a da preuzme kontrolu nad drugom članicom bio "kraj sveta kakvog poznajemo". "Pokušaj preuzimanja (dela) države članice NATO-a od strane druge države članice NATO-a bio bi politička katastrofa", rekao je na konferenciji za novinare. "To bi bio kraj sveta kakvog poznajemo, koji je garantovao svet utemeljen na NATO solidarnosti, koji je obuzdavao zle sile povezane sa komunističkim terorom ili drugim oblicima agresije". Saveznici NATO-a poslali su vojna pojačanja na Grenland u nastojanju da ojačaju njegovu obranu usred neizvesnosti. Mali kontingent francuskog vojnog osoblja, koji se sastoji od 15 ljudi, stigao je u četvrtak u glavni grad Nuk.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Finska šalje dva vojna oficira za vezu u misiju utvrđivanja činjenica, dok Velika Britanija šalje jednog vojnog oficira na Arktik kao pomoć. Nemačka je rasporedila izviđački tim od 13 ljudi, kao i transportni avion A400M, ali zvaničnici su rekli da će oni ostati na teritoriji samo do subote. Švedska je u sredu potvrdila raspoređivanje vojnih oficira na Arktik na zahtev Danske. Danski ministar obrane Troels Lund Poulsen rekao je da je plan da se uspostavi vojna prisutnost "u rotaciji" sa saveznicima koji će učestvovati u vojnim vežbama u nastupajućim nedeljama, kako bi se izgradila trajnija prisutnost.

Švedski ministar obrane u četvrtak je odbacio Trampove tvrdnje da je Grenland "prekriven kineskim i ruskim brodovima svuda" i opisao ih kao "preterivanje". - Ako tvrdite da je Grenland preplavljen ruskim i kineskim brodovima, to je preterivanje s obzirom na procene koje radimo za region - rekao je Pal Johanson za Telegraf. Foto: Profimedia

Danska i SAD su se dogovorile o osnivanju radne grupe za raspravu o načinima rešavanja svojih razlika, budući da Tramp i dalje uporno tvrdi da mu je Grenland potreban za "nacionalnu bezbednost" njegove zemlje. - Grupa bi, po našem mišljenju, trebalo da se usredsredi na to kako rešiti američke sigurnosne probleme, a istovremeno poštovati crvene linije Kraljevine Danske - rekao je Rasmusen novinarima u sredu. Rekao je da američka akvizicija Grenlanda "apsolutno nije potrebna".

BONUS VIDEO: