Ono što je započelo kao usputna analiza globalnih plovnih puteva predsednika Hrvatske brzo se pretvorilo u predmet oštrih kritika norveških medija i službenih reakcija njihovog Ministarstva spoljnih poslova.

Govoreći pred novinarima u Čakovcu, Milanović je doveo u pitanje američki fokus na Grenland, sugerišući da bi pažnju trebalo da usmere istočnije. Tom je prilikom izjavio:

- Postoji, samo ne znam da li su u američkoj administraciji to još videli na karti, ostrva Svalbard. Ono pripada, u principu, Norveškoj. Ono je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava Golfska struja i more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su videli na karti da postoji i taj arhipelag. Grenland je beskoristan.

Norveška javnost, predvođena nacionalnim emiterom NRK, nije pozdravila takve predloge. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, Eivind Vad Peterson, snažno je odbacio sva poređenja sa Grenlandom ili dovođenje u pitanje statusa ostrva: Foto: Profimedia

- Svalbard je deo Norveške koliko i okruzi Agder, Trendelag i Finmark. Geografski i politički, Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se porediti. Daleki sever je najvažnije strateško područje Norveške. Radimo na odbrani kako bismo postigli bezbednost i stabilnost, kako sopstvenim resursima, tako i u tesnoj saradnji sa našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo preko 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskim i ruskim prisustvom na Svalbardu.

Dok je predsednik Hrvatske iznosio svoje teze, ministar odbrane Ivan Anušić bio je u zvaničnoj poseti Norveškoj, gde se morao suočiti sa posledicama ovih izjava. Anušić je potvrdio da je morao da interveniše kako bi smirio svoje norveške kolege:

- Naravno, to je bila nezgodna tema između mene i norveškog ministra odbrane. Jasno sam rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se distanciramo od te izjave, kojom su bili zadovoljni i na kojoj su se zahvalili, prenosi Jutarnji. Foto: Depositphotos

Maja Sojtarić, politička urednica, komentatorka i analitičarka norveških novina Nordlis, napisala je na Fejsbuku da je Milanović svojom izjavom o Svalbardu pokazao da ne traži strateško zbližavanje sa severom.

- Stvar je u tome što je Srbija ratifikovala Pariski (Svalbardski) sporazum. Hrvatska nije. Srbija ima jake veze sa Rusijom, ali takođe voli da se dodvorava Trampu mlađem (uprkos dugogodišnjoj mržnji prema SAD). Hrvatska je zemlja na granici EU i graniči se sa ovim, blago rečeno, nestabilnim susedom. Sve zemlje na granici EU plaše se destabilizacije. Stojiš gde sediš (perspektiva zavisi od pozicije). A Hrvatska sedi na buretu baruta - tvrdila je Sojtarić, koja je iz rodne Banjaluke pobegla u Norvešku kao jedanaestogodišnjakinja 1992. godine.

Za njih je norveška teritorija veoma nisko na listi prioriteta. To je za nas veliki problem, jer postoji mnogo zemalja koje su članice NATO-a u pograničnim oblastima EU na istoku, a koje sede na istom buretu baruta. Ni naša teritorija nije prioritet za njih - dodala je Sojtarić.

Urednica je izrazila nadu da je norveško Ministarstvo spoljnih poslova (MOFA) upoznato sa situacijom i predložila da bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao odličan stručnjak za situaciju na Balkanu, održi stručni seminar u ministarstvu. Zaključila je da je norveškoj javnosti potrebno znatno više kvalitetnog novinarstva o unutrašnjoj krhkosti NATO-a i njegovih saveznika, upozoravajući na upadljiv nedostatak znanja o ovim temama.

Terje Aunevik, predsednik lokalne samouprave na Svalbardu, opisao je Milanovićev predlog kao „izopačenu ideju“, ističući da je suverenitet nad arhipelagom pravno potpuno jasan i nesumnjiv. Foto: Depositphotos

- Svalbard je nesumnjivo deo Norveške. To je pravno potpuno jasno, a ovakva izjava je toliko specifična da se ne može shvatiti ozbiljno. Iznenađen sam što hrvatski predsednik pokušava da se predstavi kao nekakav stručnjak za Arktik - rekao je Aunevik norveškom listu VG.

Tvrdio je da su takve izjave ekvivalentne ideji preuzimanja same Norveške i rekao da je norveški suverenitet nad arhipelagom nesumnjiv više od sto godina i da će to ostati nepromenjeno u budućnosti.

