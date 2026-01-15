Na njoj se vidi kineski vojnik koji nosi jurišnu pušku Tip 191, sačmaricu Tip 09, ručni raketni bacač za koji Difens blog navodi da je deluje kao prenosivi sistem protivvazdušne odbrane kratkog dometa, kao i kvadrikopter dron.

Navodi se da su ga korisnici interneta već nazvali "kineskim supervojnikom".

Kineski sajt Obzerver netvork, kineski novinski kanal, objavio je da fotografija potiče iz članka objavljenog na uticajnom vojnom kanalu na društvenim mrežama DŽunvu Civeimijan i napomenuo je da je kombinacija oružja izazvala snažne reakcije javnosti.

Navodi se da su korisnici su komentarisali da vojnik izgleda kao "igrač iz video igara koji je platio za dodatnu opremu" i našalili se da on sam pokriva "mete dugog i bliskog dometa, protivvazdušnu odbranu, protivtenkovsku borbu i izviđanje".

PLA rifleman carrying a rifle, shotgun, and anti-tank rocket launcher.



This guy is simultaneously capable of laying down suppressive fire, take out armored and fortified targets, as well as shooting down incoming FPV drones.😂



The new PLA infantry is certainly very busy. pic.twitter.com/oQ5aWmCpZ1 — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) January 9, 2026

U tesktu se navodi da je ova konfiguracija i dalje retka unutar Narodnooslobodilačke armije Kine.

Istorijski gledano, kineska pešadija je obično bila opremljena primarnom puškom, a u nekim slučajevima i raketnim bacačem.

- Pre više od decenije, mnogi vojni entuzijasti su se i dalje pitali zašto pešadinci ne nose pištolje - navodi kineski sajt.

U članku se dodaje da oružja viđena na fotografiji retka čak i u video igrama. Foto: Profimedia

Članak DŽunvu Civeimijan, koji je citirao Obzerver netvork, objašnjava da se standardni borbeni paket municije za kinesku pešadiju kreće od 150 do 210 metaka.

Međutim, vojnici u nedavnim sukobima - uključujući Avganistan, Irak i rat u Ukrajini - često su nosili više od 300 metaka kako bi se nosili sa složenim uslovima na bojnom polju.

U članku se navodi da nošenje dva vatrena oružja već opterećuje pešadinca zbog moderne dodatne opreme kao što su optički nišani, prigušivači i prednji stabilizatori.

Dodatna municija dodatno povećava opterećenje tokom kretanja i borbe.